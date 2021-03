Οικονομία

ΕΚΤ: θα αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων

Η παρέμβαση του αντιπροέδρου της ΕΚΤ, μετά τις δηλώσεις αρκετών αξιωματούχων που καλούσαν την τράπεζα να δράσει.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Λουίς ντε Γκίντος δήλωσε ότι η ΕΚΤ έχει την ευελιξία να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ανεπιθύμητη αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων, μετά τις δηλώσεις αρκετών αξιωματούχων που καλούσαν την τράπεζα να δράσει.

Αναφερόμενος στον πληθωρισμό, ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ είπε ότι η τράπεζα μπορεί να αναθεωρήσει ανοδικά τις προβλέψεις της για τον πληθωρισμό το 2021 στη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας, αλλά μεγάλο μέρος της φετινής αύξησης θα είναι προσωρινή, προσθέτοντας ότι η τράπεζα δεν ανησυχεί για τις αυξήσεις των τιμών μεσοπρόθεσμα.

«Θα πρέπει να δούμε αν αυτή η αύξηση των ονομαστικών αποδόσεων (των ομολόγων) θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στις χρηματοδοτικές συνθήκες», είπε ο ντε Γκίντος σε συνέντευξή του στην πορτογαλική εφημερίδα Publico.

«Αν καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι έχει, τότε είμαστε εντελώς ανοιχτοί στον επανακαθορισμό του προγράμματός μας, περιλαμβανομένου του ύψους του έκτακτου προγράμματος αγορών ομολόγων λόγω της πανδημίας (PEPP) αν χρειαστεί», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «έχουμε περιθώριο χειρισμών και πολεμοφόδια».