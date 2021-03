Πολιτική

Lockdown έως την Καθαρά Δευτέρα και “έξυπνα μέτρα”

Αναζήτηση «έξυπνων λύσεων» στο κυβερνητικό επιτελείο για το τέλος του lockdown και την ορθότερη εφαρμογή του.

Άνοιγμα της αγοράς με στοχευμένα μέτρα στήριξης και «έξυπνες λύσεις» αναζητούν οι ειδικοί, μετά το χθεσινό πρωθυπουργικό νεύμα για έμμεση παράταση του lockdown στην αγορά μέχρι και τις 15 Μαρτίου. Σήμερα άλλωστε, πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό για την εκτίμηση της κατάστασης.

Ενώ τα δημοσιονομικά περιθώρια στενεύουν ολοένα και περισσότερο, στόχος είναι το σταδιακό άνοιγμα της αγοράς από τις 16 του μήνα.

«Θα το σχεδιάσουμε, εφόσον το αποφασίσουμε, με έξυπνες λύσεις και με μία νέα αμοιβαία συμφωνία εμπιστοσύνης με τους πολίτες: η οικονομία να επαναλειτουργήσει σταδιακά και όλοι μας να πειθαρχήσουμε στους κανόνες ώστε αυτή να παραμείνει ανοιχτή. Με άλλα λόγια η έξοδος από την κρίση είναι πια ορατή, αλλά το πόσο γρήγορα θα φτάσουμε εκεί, εξαρτάται από τα προσεκτικά βήματα τα οποία θα κάνουμε στην τελική ευθεία, γιατί έχουμε μπει πια στην τελική ευθεία», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προκρίνοντας την επαναλειτουργίας αγοράς και εκπαίδευσης με «έξυπνες λύσεις».

«'Είμαστε τόσο κοντά, δεν αξίζει να κάνουμε μια τελευταία προσπάθεια και να προσέξουμε όλοι; Είναι μια έκκληση στην κοινωνία», δήλωσε απο πλευράς του ο Υπουργός Υγείας.





Στα αυξημένα κρούσματα και το δείκτη θετικότητας που ανέβηκε πάνω από 6% το περασμένο Σαββατοκύριακο αναφέρθηκε ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος μιλώντας σήμερα στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα». Υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση είναι μεν ανησυχητική, όχι όμως χειρότερη από αυτήν του Νοεμβρίου, ο καθηγητής τόνισε ότι μεταξύ των λόγων που δεν αποδίδουν τα μέτρα είναι η κόπωση και προκρίνοντας τη λύση νέου μείγματος μέτρων, που θα εκτονώσει την κούραση των πολιτών.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις του Προέδρου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιου Εξαδάκτυλου, στην ίδια εκπομπή του ΑΝΤ1, ο οποίος τόνισε ότι με τα μέτρα που ελήφθησαν για το 3ο κύμα καταφέραμε να αποφύγουμε αυτό που συνέβη τον Ιανουάριο στην Πορτογαλία, υπογραμμίζοντας πως «δεν είναι ώρα για πανικό ούτε απογοήτευση».





Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών Πειραιώς (ΕΙΝΑΠ), Ματίνα Παγώνη σημείωσε ότι το άνοιγμα σχολείων και καταστημάτων θα πρέπει να είναι ταυτόχρονο. Μιλώντας μάλιστα στον ΣΚΙΑΪ εκτίμησε πως δεν γίνεται να παραταθεί το lockdown μετά τις 15 Μαρτίου.

Σε δηλώσεις του στο ίδιο κανάλι, πάντως, ο καθηγητής αναλυτικής Χημείας, Νίκος Θωμαΐδης, έκανε γνωστό ότι, το ιικό φορτίο στα λύματα της Αττικής δεν έχει καμία σημαντική μείωση από την περασμένη εβδομάδα.