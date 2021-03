Life

Σύλληψη για την υπόθεση Lamanif

Πώς «έπεσε» στα χέρια των Αρχών η ύποπτη.

Συνελήφθη η 30χρονη που φέρεται να εκβίαζε τον 24χρονο ράπερ Lamanif.

H γυναίκα εντοπίστηκε εχθές το απόγευμα από τις Αστυνομικές Αρχές, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Όμως, προκύπτει ότι πρόκειται για τη γυναίκα σε βάρος της οποίας ο 24χρονος ράπερ κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, εκβιασμό, παραβίαση π[προσωπικών δεδομένων κι άλλων αδικημάτων.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των Αρχών.

Πηγή: thestival.gr