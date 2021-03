Κοινωνία

“Το Χαμόγελο του Παιδιού”: Πες μου ότι σου κάνουν bullying (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με ένα νέο βίντεο, προτρέπει τα παιδιά που βιώνουν αυτήν τη φρίκη, να… σπάσουν τη σιωπή τους και να μιλήσουν.

Δεν χρειάζεται ένα παιδί να είναι στο σχολείο για να δεχθεί εκφοβισμό. Δυστυχώς, λόγω της πανδημίας και των αμέτρητων ωρών που περνούν στο διαδίκτυο, τα παιδιά βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωπα με τον κίνδυνο του διαδικτυακού εκφοβισμού (cyberbullying ).

Το “Χαμόγελο του Παιδιού” προσπαθώντας να αναδείξει το αυξανόμενο πρόβλημα δημιούργησε το βίντεο “Πες μου ότι σου κάνουν bullying” για να δώσει στα παιδιά που βιώνουν αυτή τη φρίκη μία διέξοδο. Τους καλεί να επικοινωνήσουν άμεσα με τη “Γραμμή SOS 1056” ή με το Chat 1056 (24 ώρες καθημερινά και δωρεάν, ανώνυμα), όπου απαντούν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί για να βρουν μαζί τον τρόπο να σταματήσει να τους πονάει η κατάσταση που βιώνουν.

Η ιδέα και τα λόγια του βίντεο προέρχονται από τους μαθητές-εθελοντές του Οργανισμού “To Χαμόγελο του Παιδιού” τους YouSmilers που προσπαθούν να δώσουν την πραγματική διάσταση του φαινομένου με λόγια σκληρά που όμως, δυστυχώς, αποτελούν μέρος της ζωής κάποιων παιδιών.

Το βίντεο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της σχολικής καμπάνιας “Μίλα Τώρα”, η οποία είναι εγκεκριμένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και πραγματοποιείται για 8η συνεχή χρονιά, καλώντας σχολεία και μαθητές από όλη την Ελλάδα να στείλουν το δικό τους μήνυμα ενάντια στον σχολικό εκφοβισμό.

Μοιραστείτε το βίντεο με όλα τα παιδιά για να γνωρίζουν ότι υπάρχει τρόπος να σταματήσουν να πονάνε.