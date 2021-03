Πολιτική

Χρυσοχοΐδης: στη ΓΑΔΑ μετά το μπαράζ επιθέσεων για Κουφοντίνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανάληψη ευθύνης για την επίθεση σε περιπολικό στου Ζωγράφου. Οι οδηγίες που έχουν δοθεί στις αστυνομικές υπηρεσίες.

Στη ΓΑΔΑ μετέβη σήμερα ο υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, όπου σύμφωνα με πληροφορίες είχε σύσκεψη με στελέχη. Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, οι επισκέψεις του υπουργού Προστασίας στη ΓΑΔΑ είναι πολύ συχνές και πολλές φορές αιφνιδιαστικές, για να ελέγχει τη λειτουργά των υπηρεσιών. Ωστόσο, η σημερινή παρουσία του σχετίζεται με το τελευταίο μπαράζ επιθέσεων και τις εκδηλώσεις συμπαράστασης στον κατάδικο απεργό πείνας Δημήτρη Κουφοντίνα.

Στη σύσκεψη συζητήθηκαν τα μέτρα που έχει λάβει η ΕΛ.ΑΣ για την αντιμετώπιση επιθέσεων κυρίως σε αστυνομικούς στόχους, μετά την πρόσφατη καταδρομική επίθεση με μολότοφ στο αστυνομικό τμήμα Καισαριανής, όπου υπέστησαν ζημιές δύο υπηρεσιακές μοτοσικλέτες, αλλά και σε περιπολικό στου Ζωγράφου, όπου οι δράστες επιχείρησαν να το κάψουν με τους αστυνομικούς μέσα, οι οποίοι κατάφεραν να απομακρυνθούν σώοι.

Για το τελευταίο περιστατικό υπήρξε πριν από λίγο και ανάληψη ευθύνης με κείμενο σε ιστότοπο του αντιεξουσιαστικού χώρου, όπου αναφέρεται ότι οι δράστες είχαν στήσει καρτέρι για να επιτεθούν στο περιπολικό, με αφορμή την 53η ημέρα απεργίας πείνας του Δημήτρη Κουφοντίνα που σημειώνεται ότι «δράσεις σαν και αυτή μπορούν να γίνουν σε διάσπαρτα σημεία της πόλης, αντιστρέφοντας το αίσθημα του φόβου που μας έχει επιβληθεί. Οι βάρδιες των μπάτσων να γίνουν ο εφιάλτης τους».

Σύμφωνα με στελέχη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, οι αυστηρές εντολές που έχουν δοθεί προς όλες τις αστυνομικές υπηρεσίες και το προσωπικό -και τις οποίες επανέλαβε σήμερα ο κ. Χρυσοχοΐδης- είναι να επιδείξουν μεγάλη ψυχραιμία για να μη δημιουργηθούν χειρότερες καταστάσεις. Παράλληλα, όμως, έχει σταλεί διαταγή από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ προς τις αστυνομικές υπηρεσίες και κυρίως τα αστυνομικά τμήματα να είναι σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση επιθέσεων και κυρίως την προστασία των αστυνομικών, ενώ έχει καταρτιστεί σχέδιο για την επιτήρηση χώρων και την αποτροπή τυχόν επιθέσεων.

Στο πλαίσιο αυτό εφοδιάζονται τα τμήματα με υλικά αυτοπροστασίας, όπως ασπίδες και κράνη, αλλά και δακρυγόνα, ενώ έχουν αυξηθεί τα μέτρα επιτήρησης και οι περιπολίες γύρω από αστυνομικά τμήματα του κέντρου της Αθήνας, και κάποια περιφερειακά όπου έχουν σημειωθεί επιθέσεις και στο παρελθόν, τόσο από τη δύναμη των ίδιων των υπηρεσιών, κυρίως όμως από ομάδες ΔΙΑΣ, ΔΡΑΣΗ, ΟΠΚΕ, περιπολικά της Άμεσης Δράσης και της Ασφάλειας. Ταυτόχρονα έχουν δοθεί εντολές οι δυνάμεις που μεταβαίνουν σε περιστατικά στον δρόμο να επιδεικνύουν μεγάλη προσοχή.

Σήμερα το πρωί υπήρξε καταγγελία στην 'Αμεση Δράση σύμφωνα με την οποία άτομα σταματούσαν αυτοκίνητα στην οδό Ούλοφ Πάλμε στου Ζωγράφου και ζητούσαν ταυτότητες από τους επιβαίνοντες. Στο σημείο μετέβησαν εντός τριών λεπτών δυνάμεις της ΔΙΑΣ, αλλά δεν διαπίστωσαν το παραμικρό, γι' αυτό θεωρείται πιθανό η καταγγελία να ήταν παραπλανητική.