Πρώτο βήμα για επέκταση του Μετρό παράλληλα με την Κηφισίας

Τι αποκάλυψε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών σε διαδικτυακή συζήτηση για τα μεγάλα έργα υποδομής στη βόρεια Αθήνα.

Το πρώτο βήμα για την επέκταση του Μετρό από την Κατεχάκη μέχρι το Μαρούσι, παράλληλα με την Κηφισίας, έχει ήδη γίνει, αποκάλυψε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμανλής, σε διαδικτυακή συζήτηση για τα μεγάλα έργα υποδομής στη βόρεια Αθήνα, που διοργάνωσε ο βουλευτής Βορείου Τομέα Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, κ. Δημήτρης Καιρίδης.

Ο κ. Καραμανλής αναφέρθηκε ειδικότερα στη Γραμμή 4 του Μετρό, που επιτέλους «ξεμπλόκαρε» και οι πρόδρομες εργασίες για την οποία θα ξεκινήσουν εντός του 2021. Πρόσθεσε ότι το επόμενο βήμα είναι η επέκταση της Γραμμής 4 από το άλσος Βεϊκου μέχρι τα Πευκάκια, ώστε να ενώνεται με τη Γραμμή 1 του ΗΣΑΠ. Και ανακοίνωσε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι τοπογραφικές και γεωτεχνικές μελέτες, δηλαδή έχει γίνει το πρώτο βήμα, για την επέκταση του Μετρό από την Κατεχάκη κατά μήκος της Κηφισίας, που θα περνά από το Φάρο Φιλοθέης, το Χαλάνδρι, το Ολυμπιακό Στάδιο στο Μαρούσι και θα φτάνει στην Πεύκη. Τον προηγούμενο μήνα μάλιστα ξεκίνησαν και οι τοπογραφικές μελέτες.

Το δεύτερο στάδιο είναι να γίνουν οι προωθημένες αναγνωριστικές μελέτες και να βρεθεί χρηματοδότηση. Ο κ. Καραμανλής εκτίμησε ότι το συγκεκριμένο έργο θα μπορέσει να ενταχθεί στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, δηλαδή μετά το 2027 και αφού θα έχει τελειώσει το πρώτο σκέλος της Γραμμής 4 του Μετρό.

«Για αυτό το οποίο συζητείται εδώ και 20 χρόνια, το πρώτο βήμα έγινε μέσα σε 18 μήνες»

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών υπενθύμισε ότι ήδη από το 2000, όταν ξεκινούσε η πρώτη φάση του Μετρό της Αθήνας, ένα από τα βασικά ζητήματα που είχαν θέσει οι συγκοινωνιολόγοι ήταν ότι το Μετρό θα έπρεπε να πάει και κατά μήκος της Κηφισίας. «Για αυτό το οποίο συζητείται εδώ και 20 χρόνια, το πρώτο βήμα έγινε μέσα σε 18 μήνες», τόνισε ο κ. Καραμανλής. Επισήμανε όμως ότι θα χρειαστεί αρκετός καιρός για την υλοποίηση του έργου, καθώς τα υπόγεια σιδηροδρομικά έργα απαιτούν προσεκτική μελέτη και προετοιμασία.

«Πολύ βασικό όμως είναι ότι αυτά τα έργα -και αυτό είναι ένα πρόβλημα της ελληνικής γραφειοκρατίας και του ελληνικού πολιτικού συστήματος- πρέπει να τα προγραμματίζουμε πριν μπούμε στη διαδικασία δημοπράτησης τους. Θέλουν το χρόνο τους αυτές οι μελέτες και πρέπει από κάπου, κάποτε, να ξεκινάμε» πρόσθεσε.

Η επέκταση της Λεωφόρου Κύμης θα αλλάξει την καθημερινότητα στην πόλη

Ο κ. Καραμανλής αναφέρθηκε επίσης στην επέκταση της Λεωφόρου Κύμης, που θα συνδέει την Αττική Οδό με την Εθνική Οδό. Υπογράμμισε ότι το έργο αυτό θα δημοπρατηθεί εντός του 2021 και πως δεν θα υπάρχουν διόδια, καθώς δεν θα ενταχθεί στην Αττική Οδό, αλλά θα είναι ένα ξεχωριστό δημόσιο έργο, που θα προταθεί για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η επέκταση της Λεωφόρου Κύμης θα ξεκινά από τον ομώνυμο κόμβο της Αττικής Οδού και θα καταλήγει μετά από 3,8 χλμ στον κόμβο Καλυφτάκη της Εθνικής Οδού στην Κάτω Κηφισιά, προσφέροντας εναλλακτική δίοδο και συμβάλλοντας στην αποσυμφόρηση της κορεσμένης Αττικής Οδού και ιδίως του κόμβου της Μεταμόρφωσης. Το έργο, προϋπολογισμού 300 εκ ευρώ, θα περιλαμβάνει μία σήραγγα υπόγειας εξόρυξης και μία σήραγγα με τη μέθοδο cut and cover, και συνεπώς θα είναι φιλικό προς το περιβάλλον, ενώ θα δώσει ώθηση στον κατασκευαστικό κλάδο και την πραγματική οικονομία. «Η επέκταση της Λεωφόρου Κύμης μαζί με τη Γραμμή 4 του Μετρό, θα αλλάξει την καθημερινότητα στην πόλη», εκτίμησε ο κ. Καραμανλής.

Για τα διόδια στον κόμβο Βαρυμπόμπης

Όσον αφορά στα θέματα που απασχολούν τους κατοίκους της βόρειας Αθήνας, ο κ. Καραμανλής ρωτήθηκε επίσης για τα διόδια στον κόμβο της Βαρυμπόμπης επί της Εθνικής Οδού, θέμα το οποίο επισήμανε ότι γνωρίζει και κατανοεί την ανησυχία των πολιτών. «Σε αυτή τη φάση που μιλάμε δεν πρόκειται να μπουν διόδια» διαβεβαίωσε. Σημείωσε όμως ότι η σύμβαση παραχώρησης είναι πολύ σαφής και αναφέρει ότι θα πρέπει να μπουν και εκεί διόδια. Καθώς όμως, όπως ανέφερε, εκκρεμούν ακόμη ζητήματα περιβαλλοντικών όρων και αδειοδότησης, το Υπουργείο έχει έρθει σε διαπραγμάτευση με τον παραχωρησιούχο αναζητώντας λύση.

Η ενίσχυση των ΜΜΜ

Ο κ. Καραμανλής αναφέρθηκε βεβαίως και στην ενίσχυση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Υπενθύμισε ότι στο στόλο της Αθήνας έχουν προστεθεί ήδη 200 λεωφορεία των ΚΤΕΛ και θα έρθουν και επιπλέον 300 λεωφορεία με leasing, ενώ μετά από 10 χρόνια γίνονται προσλήψεις στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και συγκεκριμένα οδηγών και τεχνικών. Και τόνισε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα γίνει και ο μεγάλος διαγωνισμός για την αγορά 1.300 συνολικά λεωφορείων σε δύο φάσεις (800 στην πρώτη φάση και 700 στη δεύτερη), πολλά εκ των οποίων θα είναι ηλεκτροκίνητα.

«Είχαμε να αγοράσουμε λεωφορείο στην Αθήνα από το 2009» υπενθύμισε. «Έχουμε να δούμε 1.300 λεωφορεία στους δρόμους της Αθήνας από το 2015. Πολύ σύντομα, θα έχουμε φτάσει τα 1.500 λεωφορεία», συνέχισε και τόνισε: «Δεν κρατάμε μαγικό ραβδάκι. Πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί αλλά και διαφανείς και να ακολουθούμε όλες τις διαδικασίες».

«Η είσοδος μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια άλλαξε πραγματικά τη μοίρα αυτού του τόπου»

Με αφορμή δε τα 40 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην τότε ΕΟΚ, ο κ. Καραμανλής επισήμανε ότι η χώρα μας έχει κατοχυρώσει τα σύνορα της ως σύνορα της Ευρώπης, αλλά και έχει απογειώσει τις υποδομές της. «Δε νομίζω σήμερα ότι θα μιλούσαμε για τη Γραμμή 4 του Μετρό και για τη Λεωφόρο Κύμης και για το Ταμείο Ανάκαμψης, για όλα αυτά τα σημαντικά έργα, εάν δεν ήμασταν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης», σημείωσε και πρόσθεσε: «Εκτός από την οικονομική πτυχή, η Ελλάδα 40 χρόνια μετά αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του πιο προηγμένου μοντέλου Δημοκρατίας στο σύγχρονο κόσμο. Τότε σχεδόν όλη η αντιπολίτευση ήταν εναντίον. Σήμερα όμως ακόμη και οι πιο σφοδροί πολέμιοι αυτής της επιλογής του Κωνσταντίνου Καραμανλή, αναγνωρίζουν ότι η είσοδος μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια άλλαξε πραγματικά τη μοίρα αυτού του τόπου».