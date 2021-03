Κοινωνία

Αρσάκειο: Στην Εισαγγελία η καταγγελία 286 αποφοίτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κατατέθηκε στην Εισαγγελία Αθηνών η καταγγελία των αποφοίτων του Αρσάκειου Ψυχικού.

Στην Εισαγγελία Αθηνών κατέθεσαν τις καταγγελίες τους για σεξουαλική κακοποίηση οι 286 απόφοιτοι του Αρσακείου.

Οι απόφοιτοι του Αρσάκειου Ψυχικού (των ετών 1994-2018) ζητούσαν από τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία να αναλάβει τις ευθύνες της για περιστατικά που τα περιγράφουν ως «μια διαχρονική νοοτροπία», καταγγέλλοντας όσους προσπάθησαν να συγκαλύψουν περιστατικά και δηλώνουν δίπλα σε όσους βίωσαν τραυματικές εμπειρίες. Μάλιστα στην επιστολή τους δεν μιλούν μόνο για τον Δημήτρη Λιγνάδη αλλά και για καθηγητές «που συστηματικά εκμεταλλεύτηκαν και προσέβαλαν τη γενετήσια αξιοπρέπεια των μαθητών/τριών με την αντιδεοντολογική τους συμπεριφορά».

Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης διέταξε η Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σωτηρία Παπαγεωργακοπούλου μετά από προσφυγή της διοίκηση της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας για την διερεύνηση των καταγγελιών 286 αποφοίτων των Αρσακείων Σχολείων περί σεξουαλικών και άλλων μορφών παρενοχλήσεων από εκπαιδευτικούς.

Την έρευνα ανέλαβε και διενεργεί ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Γιώργος Νούλης, ο οποίος θα εξετάσει ξεχωριστά μία προς μία τις καταγγελίες ως προς τη βασιμότητα και τη σοβαρότητά τους και στη συνέχεια θα αποφασίσει αν και ποιους θα καλέσει να καταθέσουν ώστε να προχωρήσει η διαδικασία.