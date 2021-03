Κοινωνία

Σύλληψη φυγόποινου καταζητούμενου για σωρεία κακουργημάτων

Είχε καταδικαστεί από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, σε περισσότερα από 32 χρόνια κάθειρξη.

Στη σύλληψη ενός 23χρονου καταζητούμενου προχώρησαν το πρωί της Παρασκευής 26 Φεβρουαρίου, αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Αχαρνών.

Σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 32 ετών και 7 μηνών για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, ληστειών, διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπών και φθοράς, οπλοκατοχής, οπλοφορίας και κατοχής ναρκωτικών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Εκτελέσεως Ποινών.