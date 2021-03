Κοινωνία

Λιγνάδης: Αίτηση για κατ’αντιπαράσταση εξέταση κατέθεσε ο Κούγιας

Τα αιτήματα που κατέθεσε ο συνήγορος του σκηνοθέτη και ηθοποιού για την υπόθεσή του.

Σειρά αιτημάτων, με κύριο την κατ' αντιπαράσταση εξέταση του ενός εκ των δύο θυμάτων που περιλαμβάνονται στην κατηγορία σε βάρος του Δημήτρη Λιγνάδη, κατέθεσε στην ανακρίτρια της υπόθεσης ο συνήγορός του, Αλέξης Κούγιας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του κ. Κούγια, ο συνήγορος του κατηγορουμένου κατέθεσε στην ανακρίτρια αίτημα εξέτασης του εντολέα του ενώπιος ενωπίω με τον καταγγέλοντα βιασμό του το 2015 στην Επίδαυρο και αίτημα αυτοψίας στον χώρο του ξενοδοχείου που θα υποδείξει ο παθόντας.

Στην ανακοίνωση τονίζεται μεταξύ άλλων ότι:

«Όπως είναι γνωστό από τις μέχρι τώρα δημοσιοποιθείσες υπερασπιστικές θέσεις του κ. Δημητρίου Λιγνάδη, ο εντολέας μας αμφισβητεί την αλήθεια όλων των καταγγελιών εις βάρος του και έχει προσκομίσει ακλόνητα έγγραφα στοιχεία, αλλά και ζήτησε να εξεταστούν ιδιαίτερα αξιόπιστοι μάρτυρες, οι οποίοι εξετάστηκαν από την κ. ανακρίτρια. Τα παραπάνω αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία στη συνήθη επεξεργασία, την οποία είναι υποχρεωμένοι να κάνουν εισαγγελείς και δικαστές, "κατεδαφίζουν" στην κυριολεξία την κατηγορία.

Προς μεγαλύτερη υποστήριξη της αθωότητας του κατηγορουμένου, συνεργάτες του γραφείου μας σήμερα κατέθεσαν στην κ. ανακριτή, αναφορικά με την πράξη που φέρεται ότι διέπραξε ο εντολέας μας στις 8.8.2015, αίτημα: 1. περί αυτοψίας του χώρου και 2. κατ' αντιπαράσταση εξέτασης του εντολέα μας με τον φερόμενο ως βιασθέντα, ο οποίος μέχρι σήμερα ούτε αποκάλυψε ούτε ερωτήθηκε έστω να περιγράψει ποιο είναι το ξενοδοχείο στην Επίδαυρο, στο οποίο δήθεν ο εντολέας μας τον βίασε...».

Ο συνήγορος του καλλιτέχνη τονίζει την ανακοίνωση ότι «σε έρευνα που έχει κάνει το γραφείο μας μέχρι τώρα σε όλα τα ξενοδοχεία της περιοχής της Επιδαύρου, ο κ. Λιγνάδης δεν διέμεινε σε οποιοδήποτε εξ αυτών στις 8.8.2015.

Εφόσον ο φερόμενος ως βιασθείς έστω και καθυστερημένα υποδείξει ποιο ξενοδοχείο ήταν αυτό, στο οποίο συνέβησαν οι καταγγελλόμενες πράξεις, αυτονόητο είναι ότι θα ζητήσουμε να εξετασθούν ως μάρτυρες οι υπεύθυνοι και οι υπάλληλοι του ξενοδοχείου, μια προανακριτική και ανακριτική πράξη που θα έπρεπε ήδη να έχει διενεργηθεί, αλλά και να ζητηθούν από την αστυνομία οι καταστάσεις όλων των προσώπων που διανυκτέρευσαν τη συγκεκριμένη ημερομηνία σε οποιοδήποτε ξενοδοχείο της περιοχής, που τυχόν θα υποδειχθεί».

Τέλος στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Λόγω της ιδιαίτερης σοβαρότητας της υποθέσεως το δικηγορικό μας γραφείο θα δημοσιοποιεί κάθε νόμιμη διαδικαστική ενέργεια, την οποία ζητούμε από τη Δικαιοσύνη να διεξαγάγει, και για το λόγο αυτό σας κοινοποιούμε και το περιεχόμενο της ως άνω αιτήσεώς μας».

Εξέταση στο Ψυχιατρικό Τμήμα για τον Λιγνάδη

Στο Ψυχιατρικό Τμήμα του Νοσοκομείου Τρίπολης μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Τρίτης ο σκηνοθέτης και ηθοποιός, Δημήτρης Λιγνάδης, που κρατείται στις φυλακές της πόλης.

Ο πρώην διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου μεταφέρθηκε για ψυχιατρική εκτίμηση, όπως ορίζει το πρωτόκολλο, με το βαν των φυλακών, εξετάστηκε και μετά από μία ώρα επέστρεψε στις φυλακές.

