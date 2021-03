Life

Χρυσές Σφαίρες 2021 - Έμμα Κόριν: Το συγκινητικό “ευχαριστώ” στην πριγκίπισσα Νταϊάνα

Τι είπε η ηθοποιός παραλαμβάνοντας Χρυσή Σφαίρα για τον ρόλο της στο "The Crown"

Η τηλεοπτική σειρά του Netflix «The Crown» συγκέντρωσε Χρυσές Σφαίρες σε διάφορες κατηγορίες, στην 78η τελετή απονομής των βραβείων της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου του Χόλιγουντ (Hollywood Foreign Press Association).

Η επιτυχημένη δραματική σειρά απέσπασε τέσσερα βραβεία την Κυριακή στην εικονική τελετή, στις κατηγορίες, Καλύτερος Α’ Γυναικείος Ρόλος σε δραματική τηλεοπτική σειρά στην Έμμα Κόριν, Καλύτερος Α’ Ανδρικός Ρόλος σε δραματική τηλεοπτική σειρά στον Τζος Ο ‘ Κόνορ, Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Σειρά, Μίνι Σειρά ή Ταινία για την Τηλεόραση στην Τζίλιαν Άντερσον και Καλύτερη Δραματική Τηλεοπτική Σειρά.

Κατά τη διάρκεια της ευχαριστήριας ομιλίας της η Έμμα Κόριν, η οποία υποδύθηκε τη θρυλική πριγκίπισσα Νταϊάνα, δεν ευχαρίστησε μόνον τους συμπρωταγωνιστές της, αλλά και την «πριγκίπισσα του λαού».

«Απίστευτο! Τι;» είπε η ηθοποιός συγκινημένη και ευχαρίστησε τον Ο’ Κόνορ και τη Νταϊάνα. «Ευχαριστώ τον γοητευτικό πρίγκιπα μου, Τζος δεν θα μπορούσα να το πετύχω χωρίς εσένα. Σας ευχαριστώ που έκανες κάθε μέρα απόλυτη ευχαρίστηση». Πάνω απ’ όλα, ευχαριστώ πολύ τη Νταϊνα. Μου έχει διδάξει συμπόνια και ενσυναίσθηση πέρα από κάθε μέτρο που θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ. Και εκ μέρους όλων όσων σε θυμόμαστε τόσο στοργικά και με πάθος στις καρδιές μας, σ’ ευχαριστώ» τόνισε.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο Τζος Ο’ Κόνορ ευχαρίστησε την αγαπημένη του στην οθόνη. «Στην Έμμα Κόριν, νικήτρια στην κατηγορία Καλύτερος Α’ Γυναικείος Ρόλος, είσαι εξαιρετική, ταλαντούχα, αστεία. Σ’ αγαπώ πάρα πολύ» είπε ο ηθοποιός, ο οποίος έχει υποδυθεί τον Λόρενς Ντάρελ στη γυρισμένη στην Κέρκυρα σειρά του ITV «The Durrells».

Στη σειρά The Crown, ο Τζος Ο' Κόνορ υποδύεται τον πρίγκιπα Κάρολο, μεγαλύτερος γιος της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’ και του Πρίγκιπα Φίλιππου του Ηνωμένου Βασιλείου, κληρονομικό διάδοχο του βρετανικού θρόνου, από τον οποίο η πριγκίπισσα Νταϊάνα πήρε διαζύγιο το 1996.