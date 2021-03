Πολιτική

Δρίτσας: Κανείς δεν έχει τρομοκρατηθεί από τη “17 Νοέμβρη”

Αίσθηση έχει προκαλέσει η δήλωση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργού Θοδωρή Δρίτσα ότι «κανείς δεν έχει τρομοκρατηθεί από την 17 Νοέμβρη».



Ο κ. Δρίτσας επιτέθηκε κατά της κυβέρνησης για την υπόθεση Κουφοντίνα ισχυριζόμενος πως δεν τηρεί τον νόμο.



Στην συνέχεια, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είπε πως «κανείς δεν έχει τρομοκρατηθεί πιστεύω εγώ από την δράση αυτών των οργανώσεων, των τρομοκρατικών. Κανείς δεν έχει τρομοκρατηθεί από τη 17 Νοέμβρη. Αντίθετα ο ελληνικός λαός έχει τρομοκρατηθεί από πάρα πολλές άλλες πολιτικές».



Στο σημείο εκείνο η δημοσιογράφος ρωτά: «δεν καταλαβαίνω τι λέτε, λέτε ότι δεν είχαμε τρομοκρατηθεί ως λαός από τη 17 Νοέμβρη με τις δολοφονίες;» με τον κ. Δρίτσα να επιμένει στην τοποθέτησή του και να απαντά: «ναι, βεβαίως, το έχω βιώσει».

ΝΔ: Οι δηλώσεις Δρίτσα προσβάλλουν βάναυσα τη μνήμη των 23 ανθρώπων που έχουν δολοφονηθεί



Άμεση ήταν η αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία σε ανακοίνωση της αναφέρει:



«Οι σημερινές δηλώσεις του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Θ. Δρίτσα στο «Κανάλι Ένα», ότι κανείς δεν έχει τρομοκρατηθεί από τη 17 Νοέμβρη, προσβάλλουν βάναυσα τη μνήμη των 23 ανθρώπων που έχουν δολοφονηθεί από την οργάνωση και δείχνουν πλήρη περιφρόνηση στον πόνο των οικογενειών που θρηνούν τον χαμό των αγαπημένων τους προσώπων.



Είναι δε χυδαίο να επικαλείται την πολιτική ταυτότητα των θυμάτων, λες κι έχει κάποιος το δικαίωμα να καταδικάζει σε θάνατο και να δολοφονεί όποιον θέλει. Οι δηλώσεις του κ. Δρίτσα, είναι ανεπίτρεπτες για εκπρόσωπο κοινοβουλευτικού κόμματος και υπερβαίνουν ακόμη και τα όρια της καμπάνιας υπεράσπισης του κατά συρροή δολοφόνου Δ. Κουφοντίνα, στην οποία έχει επιδοθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Τσίπρας οφείλει να πάρει θέση για τις δηλώσεις του κ. Δρίτσα».

Διευκρινίσεις Δρίτσα

Ωστόσο,ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις αντιδράσεις εξέδωσε διευκρινιστική δήλωση στην οποία αναφέρει:

«Στην πρωινή σημερινή τηλεφωνική μου συνέντευξη στο πειραιώτικο ρ/σ «Κανάλι 1» και στη δημοσιογράφο κ. Λία Λάππα, ρωτήθηκα για τα δύο θέματα της επικαιρότητας, την υπόθεση Κουφοντίνα και την υπόθεση Λιγνάδη. Όποιος ή όποια άκουσε τη συνέντευξη, μπορεί να διαπιστώσει με απόλυτη σαφήνεια ότι, με νηφάλιο τρόπο τεκμηρίωσα την άποψη μου, ότι για μία ακόμα φορά η Ν.Δ. παίζει ανεύθυνα και επικίνδυνα παιχνίδια εναντίον των πολιτικών της αντιπάλων, στο φόντο της δράσης της τρομοκρατίας, δυναμιτίζοντας το κλίμα του δημοκρατικού διαλόγου.

Είναι αυτονόητο πως η αναφορά μου ότι «κανείς δεν τρομοκρατήθηκε από τη 17Ν», αναφερόταν στην ελληνική Δημοκρατία, τους δημοκρατικούς πολίτες και τις αξίες του κράτους δικαίου, τις οποίες δεν σεβάστηκαν οι τρομοκράτες. Η τρομοκρατία απέτυχε, το κράτος δικαίου επικράτησε, αν και πλήρωσε βαρύ φόρο τιμής με αίμα. Οφείλω να το ξεκαθαρίσω, εάν η πιεστική λόγω χρόνου διατύπωση δεν είναι πλήρης και απολύτως σαφής και ξεκάθαρη. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι έχει κανείς δικαίωμα να τη διαστρεβλώνει, προσδίδοντας εντελώς διαφορετικό νόημα από αυτό που είπα και εννοούσα».

ΚΙΝΑΛ: Α παράδεκτα, ανιστόρητα και προκλητικά όσα είπε ο κ. Δρίτσας

«Όσα είπε ο κ. Δρίτσας είναι απαράδεκτα, ανιστόρητα και προκλητικά. Η τρομοκρατία είναι εχθρός της Δημοκρατίας. Πληρώσαμε πολύ ακριβά, ως χώρα, τη δράση της 17Ν, ώσπου η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ να την εξαρθρώσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να πάρει θέση και να αποδοκιμάσει, καθαρά, τις δηλώσεις του βουλευτή του», αναφέρει σε δήλωση του ο εκπροσώπος Τύπου του Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης.