Πολιτισμός

Η Τζολί πούλησε ιστορικό πίνακα του Τσόρτσιλ σε τιμή ρεκόρ (εικόνες)

Ιστορικής αξίας πίνακα, που ο Βρετανός ηγέτης είχε κάνει δώρο σε Πρόεδρο των ΗΠΑ δημοπράτησε η Ατζελίνα Τζολί.

Ένας πίνακας που απεικονίζει τοπίο στο Μαρόκο και είχε φιλοτεχνηθεί από τον Γουίνστον Τσόρτσιλ, ιδιοκτησίας της Ατζελίνα Τζολί πουλήθηκε στα 11.5 εκατομμύρια δολάρια.

Ο οίκος δημοπρασιών Christie’s πούλησε τον πίνακα έναντι 8,285,000 βρετανικών λιρών, όταν η αρχική του εκτίμηση ήταν μεταξύ 1,5 και 2,5 εκατομμυρίων λιρών, με την τιμή να σπάει τα ρεκόρ του ηγέτη της Βρετανίας.

Στον πίνακα είναι ένα τζαμί με φόντο το ηλιοβασίλεμα στο Μαρακές και το ίδιο το έργο έχει την ιστορία του, αφού είναι ο μόνος πίνακας που έκανε ο Τσόρτσιλ την περίοδο 1939-45, ο οποίος ολοκληρώθηκε μετά τη σύσκεψη της Καζαμπλάνκα, το 1943, οπότε και με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ρούζβελτ, έγινε το σχέδιο κατά των ναζί.

Μετά το πέρας της σύσκεψης, οι δύο ηγέτες έκαναν βόλτα στο Μαρακές, όπου ο Τσόρτσιλ ξενάγησε τον Αμερικανό Πρόεδρο στις ομορφιές της πόλης, δίνοντάς του αργότερα τον πίνακα ως αναμνηστικό της στιγμής.

Ο πίνακας πουλήθηκε από τον γιο του Ρούζβελτ πριν το θάνατό του, το 1945 και πέρασε από πολλά χέρια μέχρι να καταλήξει στου Μπραντ Πιτ και της Ατζελίνα Τζολί το 2011.

Ο πίνακας πουλήθηκε από την Ατζελίνα Τζολί, από άγνωστο αγοραστή.