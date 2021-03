Κοινωνία

Σύλληψη νεαρού για ληστεία υπό την απειλή μαχαιριού

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί στον νεαρό ληστή.

(εικόνα αρχείου)

Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, νυχτερινές ώρες της 23ης Φεβρουαρίου στα Μέγαρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Μεγάρων, 19χρονος για ληστείες και για παράβαση της νομοθεσίας περί Όπλων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., λίγο πριν, ο 19χρονος είχε μπει σε κατάστημα στα Μέγαρα και με την απειλή μαχαιριού ανάγκασε την υπάλληλο να του παραδώσει το συρτάρι της ταμειακής μηχανής με τις εισπράξεις.

Από την προανακριτική έρευνα, εξιχνιάστηκε επιπλέον μια περίπτωση ληστείας, που είχε διαπράξει ο 19χρονος την προηγουμένη ημέρα στην ίδια περιοχή, σε βάρος πεζής γυναίκας που της αφαίρεσε, με την απειλή μαχαιριού, το κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.