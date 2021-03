Κοινωνία

“Digital Smuggling”: εφαρμογή για διακίνηση παράτυπων μεταναστών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εξαρθρώθηκε πλήρως το κύκλωμα. Οι συλλήψεις και ο ρόλος των μελών του.

Την πλήρη αποδόμηση κυκλώματος παράνομης διακίνησης μεταναστών και εμπορίας ταξιδιωτικών εγγράφων, μέσω της γνωστής διαδικτυακής εφαρμογής (μέθοδος Digital Smuggling), πέτυχε πριν από μερικές ημέρες το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης, της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής.

Ειδικότερα, συνελήφθησαν συνολικά έξι μέλη του κυκλώματος. Σε βάρος τους εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης, για τα κατά περίπτωση αδικήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό την παράνομη διακίνηση μεταναστών στην Ελλάδα, για κακουργηματική, από κοινού διευκόλυνση εισόδου-εξόδου μεταναστών και την προώθησή τους σε ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και την εξασφάλιση καταλύματος για την απόκρυψή τους.

Εκτός από τα μέλη του κυκλώματος, συνελήφθησαν και πέντε υπό προώθηση μετανάστες, ενώ κατασχέθηκαν περισσότερα από εβδομήντα διαβατήρια.

Ειδικότερα, στις 22 Φεβρουαρίου συνελήφθησαν στα Κάτω Πατήσια, τρεις αλλοδαποί (δύο άνδρες ηλικίας 30 και 23 ετών και μια 34χρονη γυναίκα) από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής.

Ως προς τον ρόλο τους :

ο 30χρονος αναλάμβανε τη μεταφορά των νεοεισερχόμενων μεταναστών από την Βόρεια Ελλάδα προς την Αθήνα και κατόπιν την απόκρυψη τους στο « Safe House » στην Κυψέλη. Επίσης, συμμετείχε στον εφοδιασμό των μεταναστών με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα και τη μεταφορά τους στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, προκειμένου να ολοκληρωθεί η παράνομη προώθηση σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

η 34χρονη γυναίκα και ο 23χρονος αλλοδαπός, διαδραμάτιζαν κομβικό ρόλο στην εμπορία ταξιδιωτικών εγγράφων μέσω των καναλιών της γνωστής διαδικτυακής εφαρμογής.

Στις 24 Φεβρουαρίου συνελήφθη στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, 28χρονος αλλοδαπός που δραστηριοποιούνταν στην εμπορία ταξιδιωτικών εγγράφων μέσω των καναλιών της εφαρμογής, ενώ διατηρούσε στενή συνεργασία με μέλος του κυκλώματος που δραστηριοποιείται σε άλλη χώρα.

Την 26 Φεβρουαρίου συνελήφθη στα Εξάρχεια, από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, 25χρονος αλλοδαπός ο οποίος ήταν ο διαχειριστής ενός εκ των δύο καναλιών της γνωστής εφαρμογής που χρησιμοποιούνταν στην εμπορία ταξιδιωτικών εγγράφων και αναλάμβανε τη διακίνηση τους ταχυδρομικώς προς τους παραλήπτες.

Σημειώνεται, ότι η συγκεκριμένη αστυνομική επιχείρηση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Επιχειρήσεων και δράσης του προγράμματος EMPACT του Κύκλου Πολιτικής της ΕΕ για την καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, της οποίας ηγείται η Ελλάδα.

Τέλος, η επιχείρηση υποστηρίχθηκε πληροφοριακά από την EUROPOL, μέσω της οποίας διοργανώθηκαν επιχειρησιακές συναντήσεις προς ανταλλαγή και ανάλυση πληροφοριακών στοιχείων.