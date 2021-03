Οικονομία

Κορονοϊός: 27 + 11 δις στην οικονομία λόγω πανδημίας

Η στήριξη της κοινωνίας και της οικονομίας θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ. Ο απολογισμός του υπουργείου.

Του Νίκου Ρογκάκου

Παρεμβάσεις και μέτρα που φθάνουν τα 27 δισεκατομμύρια ευρώ έχει κάνει από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα η Κυβέρνηση με τα χρήματα να έχουν δοθεί σε Επιστρεπτέες Προκαταβολές, σε αποζημιώσεις ειδικού σκοπού, σε μειώσεις ή συμψηφισμούς ενοικίων, σε αναστολές φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, εκπτώσεις ΦΠΑ, κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών, μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος, παράταση επιδομάτων ανεργίας, μη καταβολή δημοτικών τελών για επιχειρήσεις και κάλυψη τόκων δανείων.



Σύμφωνα με τον απολογισμό του υπουργείου Οικονομικών:

Από τις Επιστρεπτέες προκαταβολές 1 έως 5 έχουν ωφεληθεί 544.591 επιχειρήσεις, και έχουν λάβει συνολικά 6,773 δισεκατομμύρια ευρώ για να καλύψουν ανάγκες λόγω της πανδημίας. Για αποζημιώσεις Ειδικού Σκοπού των 4 κύκλων για επιχειρήσεις έχουν δοθεί 500 εκατομμύρια ευρώ σε όλη την χώρα Αποζημιώσεις Ειδικού Σκοπού σε εργαζομένους των οποίων η σύμβαση εργασίας τέθηκε σε προσωρινή αναστολή. Έχουν εκταμιευτεί περίπου 3 δισ. ευρώ σε 1.727.577 δικαιούχους, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες για τους εποχικά απασχολούμενους, τις ειδικές κατηγορίες εργαζομένων και τους επιστήμονες, ενώ επιπλέον 1,5 δισ. ευρώ είναι το κόστος πλήρους κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών τους. Κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών των υπαλλήλων των εποχικών επιχειρήσεων και των ξενοδοχείων δωδεκάμηνης λειτουργίας, με κόστος 270 εκατ. ευρώ. Αναστολές φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Το συνολικό ύψος των οφειλών των οποίων έχει ανασταλεί η πληρωμή έως σήμερα υπολογίζεται σε 1,5 δισ. ευρώ, ενώ σε επιπλέον 250 εκατ. ευρώ υπολογίζονται οι εκπτώσεις ΦΠΑ και φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών όσων πλήρωσαν εμπρόθεσμα. Παράταση επιδομάτων ανεργίας. Στους ανέργους των οποίων το επίδομα ανεργίας έληξε κατά το τελευταίο έτος, δόθηκε παράταση καταβολής δύο μηνών, ενώ δόθηκε επιπλέον επίδομα 400 ευρώ σε όσους κατέστησαν μακροχρόνια άνεργοι, με το συνολικό κόστος να εκτιμάται σε περίπου 1 δισ. ευρώ. Από τα εργαλεία ρευστότητας του Εγγυοδοτικού Προγράμματος (1 και 2) και του ΤΕΠΙΧ 2 έχουν εκταμιευθεί δάνεια ύψους 7,3 δισ. ευρώ σε 31.235 επιχειρήσεις. Μη καταβολή δημοτικών τελών για επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία ανεστάλη με κρατική εντολή λόγω της πανδημίας, με κόστος 200 εκατ. ευρώ. Ειδικά κλαδικά μέτρα για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, του πολιτισμού, του αθλητισμού και των μεταφορών, με κόστος 300 εκατ. ευρώ. Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, με κόστος 1,6 δισ. ευρώ. Μείωση ΦΠΑ στις μεταφορές, στα μη αλκοολούχα ποτά, τον καφέ, στα εισιτήρια κινηματογράφων, θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών, στο τουριστικό πακέτο και σε προϊόντα και παρασκευάσματα ατομικής υγιεινής, με κόστος περίπου τα 200 εκατ. ευρώ. Κάλυψη των τόκων δανείων των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία, με κόστος 240 εκατ. ευρώ. Μείωση ενοικίων, με καταβολή μέρους της έκπτωσης στους ιδιοκτήτες. Έως σήμερα, σε 263.379 δικαιούχους έχουν γίνει συμψηφισμοί για τους μήνες Μάρτιο – Αύγουστο 2020, και σε 176.034 και 205.647 δικαιούχους έχουν καταβληθεί χρηματικά ποσά στους λογαριασμούς τους για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο αντίστοιχα, συνολικού ύψους 84 εκατ. ευρώ. Επιδότηση, μέσω του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ», σημαντικού ποσοστού της δόσης για δανειολήπτες που επλήγησαν από την πανδημία και έχουν εξυπηρετούμενο ή ρυθμισμένο δάνειο με προσημείωση/υποθήκη στην Α΄ κατοικία. Ήδη, 76.939 δικαιούχοι έχουν λάβει συνολικά 72 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα. Ενίσχυση της Υγείας και κάλυψη αναγκών των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας μέσω της διάθεσης ποσού άνω του 1 δισ. ευρώ.

Η στήριξη της κοινωνίας και της οικονομίας θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα, με γνώμονα τη στοχευμένη και δίκαιη κατανομή των πεπερασμένων δημοσιονομικών πόρων.

Με νέο κύκλο Επιστρεπτέας Προκαταβολής, με το νέο πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών, με νέο πρόγραμμα επιδότησης δόσεων δανείων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με νέο πρόγραμμα επιδότησης τόκων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, με το πρόγραμμα επιδότησης νέων θέσεων εργασίας, καθώς και με τη συνέχιση, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, του μειωμένου ΦΠΑ στις μεταφορές, την εστίαση, τον πολιτισμό και το τουριστικό πακέτο, των μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών και της αναστολής καταβολής της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης.

Με ορθολογική χρήση των ταμειακών διαθεσίμων, τα οποία διατηρούμε σε ασφαλή επίπεδα, κυρίως, χάρη στις επιτυχείς εξόδους στις αγορές, που ενισχύουν περαιτέρω την αξιοπιστία της Ελλάδας. Υπενθυμίζεται ότι μέσα στην υγειονομική κρίση, αντλήσαμε πέντε φορές πόρους, μέσω της έκδοσης ομολόγων συνολικού ύψους 13 δισ. ευρώ, με το χαμηλότερο κόστος δανεισμού στην ιστορία της χώρας μας.

Με την άμεση ολοκλήρωση και την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σχέδιο ρεαλιστικά φιλόδοξο, σύγχρονο και εξωστρεφές, το οποίο θα αποτελέσει το εφαλτήριο για τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, συνολικού ύψους έως 32 δισ. ευρώ για τη χώρα μας, λειτουργώντας παράλληλα ως πυξίδα για τον επαναπροσανατολισμό της οικονομίας μας προς ένα νέο, καινοτόμο, ανταγωνιστικό και κοινωνικά δίκαιο αναπτυξιακό πρότυπο.