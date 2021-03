Οικονομία

Εκατομμύρια τσιγάρα σε παράνομο εργοστάσιο (εικόνες)

Όλα όσα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στο παράνομο εργοστάσιο. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, με διαρκή και «επαγγελματική» δράση.

Παράνομο εργοστάσιο επεξεργασίας καπνού και παρασκευής - συσκευασίας επώνυμων τσιγάρων, εντοπίστηκε τη Δευτέρα, σε περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν, μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, πέντε μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 12 μέλη αυτής.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία και λαθρεμπορία βιομηχανοποιημένων καπνών, των οποίων οι δασμοί, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις που στερήθηκε το δημόσιο υπερβαίνουν τα 150.000 ευρώ.

Όπως προέκυψε από τη διερεύνηση της υπόθεσης, η εγκληματική οργάνωση, τουλάχιστον από το Μάρτιο του 2019, είχε εγκαταστήσει παράνομο εργοστάσιο, σε αποθήκη σε περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Στην αποθήκη – εργοστάσιο, εντοπίστηκε πλήρως εξοπλισμένη γραμμή παρασκευής – συσκευασίας τσιγάρων, στην οποία εργάζονταν τα 12 μη συλληφθέντα μέλη της οργάνωσης.

Σημειώνεται ότι εντός του παράνομου εργοστασίου υπήρχαν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι για τη διαμονή και σίτιση των εργαζόμενων, ώστε να μην μετακινούνται καθημερινά και με αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιούνταν οι πιθανότητες εντοπισμού τους. Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην αποθήκη – εργοστάσιο, σε δύο οικίες και σε πρατήριο καυσίμων, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

10.712 κιλά καπνού,

7.877.000 τεμάχια τσιγάρων,

πλήρως εξοπλισμένη γραμμή επεξεργασίας καπνού,

πλήρως εξοπλισμένη γραμμή παρασκευής – συσκευασίας τσιγάρων,

πλήθος μηχανημάτων και υλικών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή και συσκευασία τσιγάρων,

φορτηγό, τράκτορας, επικαθήμενο και 4 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα,

πιστόλι, περίστροφο και 2 σφαίρες,

2 κινητά τηλέφωνα και 5 κάρτες sim,

6.260 ευρώ.

Από την ανάλυση των ευρημάτων καθώς και από την ιδιαίτερη τεχνική κατάρτιση και τις γνώσεις που απαιτούνται για να «στηθεί» και να λειτουργήσει τέτοιας μορφής εργοστάσιο παραγωγής λαθραίων καπνικών ειδών, προκύπτει ότι οι συλληφθέντες συγκρότησαν και εντάχθηκαν σε εγκληματική οργάνωση, με διαρκή και «επαγγελματική» δράση, με σκοπό τον προσπορισμό παράνομου περιουσιακού οφέλους, τόσο από την παρασκευή λαθραίων καπνικών ειδών, όσο και από την μετέπειτα παράνομη μεταπώλησή τους.

Από τις κατασχεθείσες ποσότητες λαθραίων καπνικών προϊόντων προκύπτει ότι οι δασμοί, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις που στερήθηκε το δημόσιο ανέρχονται στα 3.823.259 ευρώ. Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.





