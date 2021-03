Αθλητικά

Ολυμπιακός: Πλήγμα με Σεμέδο

Τι έδειξε η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε ο 26χρονος άσος των "ερυθρολεύκων".

Σημαντικό πλήγμα για τον Ολυμπιακό αποτελεί ο τραυματισμός του Ρούμπεν Σεμέδο, ο οποίος θα μείνει έξι εβδομάδες εκτός δράσης και θα χάσει τα δύο παιχνίδια με την Αρσεναλ για το Europa League. Ο Πορτογάλος αμυντικός τραυματίστηκε στη διάρκεια του χθεσινού αγώνα με το Βόλο κι αντικαταστάθηκε στο 39ο λεπτό της αναμέτρησης.



Η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε σήμερα ο Σεμέδο επιβεβαίωσε πως έχει υποστεί ρήξη έσω πλαγίου συνδέσμου στο αριστερό του γόνατο. Αυτό σημαίνει ότι ο 27χρονος άσος θα απουσιάσει για περίπου 1,5 μήνα από τους αγωνιστικούς χώρους και θα χάσει φυσικά τα δύο παιχνίδια με την Άρσεναλ για τους «16» του Europa League.



Εκτός από τα ματς με τους Άγγλους, θα λείψει από τους αγώνες με Άρη (Κύπελλο), Λαμία, Λάρισα και τους πρώτους αγώνες των πλέι οφ της Superleague.