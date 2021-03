Κόσμος

Τουρκία: υποσχέσεις Ερντογάν για περισσότερες ελευθερίες και δικαιώματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εξαγγελίες Ερντογάν για ένα «Σχέδιο Δράσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα», λίγες εβδομάδες πριν από την ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής της 25ης Μαρτίου στις Βρυξέλλες.

Οι εξαγγελίες του Ταγίπ Ερντογάν για ένα «Σχέδιο Δράσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα», με έμφαση στην «ελευθερία της έκφρασης και το κράτος δικαίου» έρχονται λίγες εβδομάδες πριν από την ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής της 25ης Μαρτίου στις Βρυξέλλες, κατά την διάρκεια της οποίας οι ευρωπαίοι ηγέτες θα εξετάσουν έναν «οδικό χάρτη» για το μέλλον των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης με την Τουρκία.

Οι σχέσεις της Άγκυρας με τις δυτικές χώρες έχουν επιδεινωθεί από το 2016, μετά τα εκτεταμένα πογκρόμ που οργάνωσε ο Ταγίπ Ερντογάν κατά της αντιπολίτευσης, των διαφωνούντων, των μέσων ενημέρωσης, της κοινωνίας των πολιτών στον απόηχο του αποτυχημένου πραξικοπήματος, διώξεις που οδήγησαν σε έκπτωση των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων και των ελευθεριών καθώς και του κράτους δικαίου στην Τουρκία.

Ο φιλάνθρωπος Οσμάν Καβαλά, φυλακισμένος από το 2017, και ο πρώην ηγέτης του φιλοκουρδικού κόμματος HDP Σελαχατίν Ντεμιρτάς έχουν γίνει τα σύμβολα της γενικευμένης καταστολής, της αυταρχικής εκτροπής για την οποία κατηγορείται ο τούρκος πρόεδρος από την αντιπολίτευση και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Στο πλαίσιο αυτό, οι εξαγγελίες Ερντογάν έγιναν δεκτές με δυσπιστία από την αντιπολίτευση.

Ο Ερντογάν «απαρίθμησε τους τομείς στους οποίους το AKP (το κόμμα του) έφερε οπισθοδρόμηση της Τουρκίας. Θα λέγαμε ότι πρόκειται για ομολογία», έγραψε στο Twitter ο Ονουρσάλ Αντιγκιουζέλ, βουλευτής του σοσιαλδημοκρατικού CHP, του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης. «Φίλοι δημοσιογράφοι, σε τρεις ώρες, δεν θα είστε πλέον αναγκασμένοι να αυτολογοκρίνεστε...Η κυβέρνηση θα σας χαρίσει την ελευθεροτυπία», δήλωσε πριν από την ομιλία Ερντογάν ο Μουσταφά Γενέρογλου, βουλευτής του κόμματος της αντιπολίτευσης DEVA.

Λίγη ώρα πριν από την ομιλία του Ερντογάν, ο βασικός του πολιτικός σύμμαχος, ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ηγέτης του ακροδεξιού MHP, ζήτησε την διάλυση του φιλοκουρδικού κόμματος HDP, δεκάδες βουλευτές του οποίου βρίσκονται στην φυλακή ή έχουν απαλλαγεί των καθηκόντων τους. Σχεδόν την ίδια στιγμή, εισαγγελέας ζητούσε την διετή φυλάκιση του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης και πολιτικού αντιπάλου του Ερντογάν Εκρέμ Ιμάμογλου, που κατηγορείται για «εξύβριση» τοπικού κυβερνήτη.