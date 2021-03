Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - εμβόλιο: “Μπλόκο” από Twitter σε λογαριασμούς για παραπληροφόρηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δέσμευση για κλείσιμο λογαριασμών χρηστών που κατ' επανάληψη παραπληροφορούν για τον κορονοϊό και τα εμβόλια!

Το Twitter θα αρχίσει να βάζει «μπλόκο» στους λογαριασμούς των χρηστών που συστηματικά παραπληροφορούν σχετικά με τα εμβόλια κατά του κορονοϊού. Το περιοριστικό μέτρο, με βάση ένα είδος «πόιντ-σίστεμ», θα διαρκεί ανάλογα με το πόσες φορές ο ίδιος χρήστης παραβαίνει τους νέους αυστηρότερους κανονισμούς. Μετά από πέντε παραβιάσεις με ψευδείς πληροφορίες στα tweets, ο λογαριασμός θα «κλειδώνεται» μόνιμα.

Η επιτυχία της νέας πολιτικής θα εξαρτηθεί από το πόσο αυστηρά το Twitter θα εφαρμόσει την εξαγγελία του, σύμφωνα με το BBC. Το Facebook και το Instagram έχουν ήδη αναγγείλει, πριν περίπου ένα μήνα, τη δική τους δέσμευση να κλείνουν λογαριασμούς χρηστών που κατ' επανάληψη παραπληροφορούν.

Το Twitter επίσης θα αρχίσει να βάζει επισημάνσεις στα tweets που θεωρεί ότι περιέχουν παραπληροφόρηση για τα εμβόλια κατά της Covid-19, όχι όμως τόσο σοβαρή, ώστε να προχωρά σε «λουκέτο» στο λογαριασμό. Η διαγραφή αναρτήσεων θα γίνεται, όταν αυτές επικαλούνται κάποια υποθετική «σκόπιμη συνωμοσία» από υποτιθέμενες κακόβουλες δυνάμεις ή ισχυρισμούς ότι τα εμβόλια συνιστούν «μια σκόπιμη προσπάθεια να προκαλέσουν βλάβη».

Σε άλλες περιπτώσεις που θεωρούνται λιγότερο σοβαρή παραπληροφόρηση, όπως π.χ. σχετικά με την ασφάλεια τους, θα τίθεται προειδοποιητική σήμανση στην ανάρτηση. Αναρτήσεις που θέτουν σε αμφισβήτηση την αποτελεσματικότητα των εμβολίων, αλλά δεν παραποιούν επιστημονικά δεδομένα, ούτε θα διαγράφονται, ούτε θα χαρακτηρίζονται με σήμανση.

Το Twitter θα εφαρμόζει ένα μάλλον πολύπλοκο σύστημα βαθμολόγησης. Tweets που δέχονται σήμανση και κρίνονται επιβλαβή, θα συνιστούν μία παράβαση, ενώ εκείνα που διαγράφονται, θα θεωρούνται διπλή παράβαση. Με βάση αυτή τη βαθμολογία, ένας χρήστης αντιμετωπίζει ένα διαβαθμισμένο σε χρονική διάρκεια «κλείδωμα» του λογαριασμού του: με δύο ή τρεις παραβιάσεις ο λογαριασμός θα μπλοκάρεται για 12 ώρες, με τέσσερις για μια εβδομάδα, ενώ με πέντε σε μόνιμη βάση.

Το Twitter έκανε γνωστό ότι έχει αφαιρέσει περισσότερα από 8.400 tweets έως σήμερα, που έχουν παραβεί την προηγούμενη πολιτική του για την Covid-19, όμως οι επικριτές θεωρούν ότι μέχρι στιγμής έχει κάνει το απολύτως ελάχιστο και ευελπιστούν ότι εφεξής θα γίνει πράγματι πιο αυστηρό.