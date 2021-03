Παράξενα

Νίσυρος: προβληματισμός για κρατήρες και ρωγμές στο έδαφος (εικόνες)

Ποια η σχέση των φαινομένων με το ηφαίστειο της Νισύρου. Τι διαπίστωσαν οι επιστήμονες που βρέθηκαν στο νησί.

Έντονος είναι ο προβληματισμός των κατοίκων στη Νίσυρο, λόγω των συνεχών ρωγμών και κρατήρων που δημιουργούνται στο νησί.

Μάλιστα, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων, επισκέφτηκε τη Νίσυρο με σκοπό να πραγματοποιήσει αυτοψία για τα φαινόμενα ρωγματώσεων και βυθίσεων που εκδηλώνονται στην περιοχή Λακκί του πυθμένα της καλδέρας της Νισύρου και τα φαινόμενα ρωγματώσεων και καταπτώσεων βραχοτεμαχών στην περιοχή της Ιεράς Μονής Παναγίας Σπηλιανής στο Μανδράκι.

Το κλιμάκιο μελέτησε την εξέλιξη των φαινομένων που εξελίσσονται μέχρι σήμερα. Διαπίστωσε την εμφάνιση νέων πολύ πρόσφατων ρωγματώσεων και βυθίσεων και την επέκταση του φαινομένου σε όλο το βόρειο τμήμα της περιοχής Λακκί, στο υψόμετρο μεταξύ 115 και 108 μέτρων (πυθμένας καλδέρας). Από τις νέες παρατηρήσεις, μετρήσεις και καταγραφές, επιβεβαιώθηκε η παλαιότερη εκτίμηση ότι το φαινόμενο δεν συνδέεται και δεν σχετίζεται με φαινόμενα επαναδραστηριοποίησης του ηφαιστείου της Νισύρου, το οποίο συνεχίζει να βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας.

Η επίσκεψη στην Ι.Μ. Παναγίας Σπηλιανής πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημα της Μητροπόλεως Κω – Νισύρου όπου ζητούσε να εκτιμηθεί η σημερινή κατάσταση σε σχέση με τα γεωτεχνικά προβλήματα που εκδηλώνονται στη Μονή και τον περιβάλλοντα χώρο. Το κλιμάκιο πραγματοποίησε αυτοψία και παρατηρήσεις στη Μονή και τον περιβάλλοντα χώρο και διαπίστωσε την ύπαρξη γεωτεχνικών προβλημάτων όπως ρωγματώσεις στο χώρο της Μονής και του περιβάλλοντος αυτής πρανούς (Οξό), διαταραγμένα ασταθή βραχοτεμάχη στα πρανή, ιδιαίτερα κατά μήκος του τμήματος του παράκτιου μονοπατιού που οδηγεί στον όρμο των Χοχλάκων, και άλλα γεωτεχνικής φύσης φαινόμενα τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης με κατάλληλα σχεδιασμένες παρεμβάσεις, που θα διατυπωθούν σε σχετική έκθεση.

Εκτός των παραπάνω, επ’ αφορμή της επίσκεψης κλιμακίου της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. στη νήσο εκτελέστηκαν εργασίες συντήρησης των υφιστάμενων σταθμών παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο φυσικο-χημικών παραμέτρων των υδροθερμικών ρευστών που έχουν εγκατασταθεί στον υδροθερμικό κρατήρα Στέφανο και στα Λουτρά Νισύρου στα πλαίσια του έργου GEOTHERM, το οποίο υλοποιείται από το Τμήμα Γεωθερμίας και Ιαματικών Φυσικών Πόρων (ΓΕΩΘΕ) της Ε.Α.Γ.Μ.Ε.. Επίσης εγκαταστάθηκε ένας νέος τέτοιος σταθμός παρακολούθησης στο Αυλάκι Νισύρου, ο οποίος καταγράφει και μεταδίδει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από την εκεί ανάβλυση θερμής πηγής.

Πηγή: aegeanews.gr