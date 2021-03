Κοινωνία

Υπόθεση Λιγνάδη - Κούγιας: τρεις αναφορές σε δικαστές και εισαγγελείς

Αναφορές σε δικαστές και εισαγγελείς που χειρίστηκαν την υπόθεση του Δημήτρη Λιγνάδη. Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αλέξη Κούγια.

Τρεις αναφορές θα καταθέσει στον Άρειο Πάγο και στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, το πρωί της Τετάρτης, ο συνήγορος του Δημήτρη Λιγνάδη, Αλέξης Κούγιας. Οι αναφορές αφορούν τους δικαστές και εισαγγελείς που χειρίστηκαν την υπόθεση του πρώην καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου.

Αναλυτικά η δήλωση του Αλέξη Κούγια:

Η πρώτη αναφορά στρέφεται κατά των δύο Εισαγγελέων που διενεργήσαν την προκαταρκτική εξέταση των καταγγελιών των δύο φερομένων ως βιασθέντων από τον κ. Λιγναδη, εκ των οποίων ο ένας που τον κατήγγειλε για βιασμό δήθεν τελεσθέντα τον Αύγουστο του 2010, ουδέποτε έχει εμφανισθεί ενώπιον των προανακριτικών και ανακριτικών αρχών, ώστε να αξιολογηθεί η αξιοπιστία του, και αντ’ αυτού εμφανίσθηκε ο δικηγόρος του, ενώ ο δεύτερος που τον κατήγγειλε για βιασμό δήθεν τελεσθέντα στις 9 ή 8 Αυγούστου 2015, είναι ο μόνος που εμφανίσθηκε και έχει δώσει μέχρι τώρα μία κατάθεση στον ένα εκ των δύο Εισαγγελέων και τρεις ακόμη καταθέσεις στην κα Ανακρίτρια, χωρίς να του έχουν υποβληθεί στοιχειώδεις και υποχρεωτικές ερωτήσεις ούτε από τον Εισαγγελέα ούτε από την κα Ανακρίτρια. Οι ως άνω δύο Εισαγγελείς δεν κάλεσαν τον κ. Λιγνάδη, ενώ αυτό ήταν υποχρεωτικό, να δώσει γραπτές ή προφορικές εξηγήσεις, πριν του ασκήσουν ποινική δίωξη για ένα από τα σοβαρότερα αδικήματα που προβλέπονται στον Ποινικό Κώδικα και για το κάθε ένα από αυτά απειλείται ποινή καθείρξεως έως και 15 ετών.

Η δεύτερη αναφορά στρέφεται κατά της κας Ανακρίτριας, η οποία διεξάγει την ανάκριση και η οποία αφενός μεν εξέδωσε ένα παράνομο ένταλμα σύλληψης, αφετέρου δε, ενώ κάλεσε να δώσει μαρτυρική κατάθεση ενώπιον της τον δεύτερο καταγγέλλοντα, το μοναδικό μάρτυρα της υποθέσεως, έναν αμφιλεγόμενης αξιοπιστίας Αιγύπτιο, ο οποίος καταθέτει εμφανή ψέματα, ειδικά στην περιγραφή του βιασμού, ουδέποτε τον ρώτησε ποιο ήταν το ξενοδοχείο, όπου δήθεν έλαβε χώρα ο βιασμός, για να διαπιστώσει την αξιοπιστία του, όπως δεν τον είχε ρωτήσει προηγουμένως ούτε ο ένας εκ των δύο Εισαγγελέων που είχε λάβει την προανακριτική κατάθεσή του, πριν ασκήσει την ποινική δίωξη, ουδέποτε έκανε έρευνα αν υπάρχει αυτό το ξενοδοχείο, ουδέποτε έκανε έρευνα αν σε οποιοδήποτε ξενοδοχείο της περιοχής της Επιδαύρου έχει διαμείνει 9 ή 8/8/2015 ο κ. Λιγνάδης, ουδέποτε ζήτησε από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής να διερευνήσει τα υποχρεωτικά τηρούμενα βιβλία διαμενόντων στα ξενοδοχεία, για να διαπιστώσει εάν έχει διαμείνει σε οποιοδήποτε από τα ξενοδοχεία αυτά ο κ. Λιγναδης στις 9 ή 8/8/2015 και, αφού αγνόησε τα προσκομισθέντα από αυτόν στοιχεία, αλλά και τους ιδιαίτερα αξιόπιστους μάρτυρές του που αποδείκνυαν ότι όλον τον Αύγουστο του 2015 ο κ. Λιγνάδης ήταν στην περιοχή Πόλης Ιθάκης, τον κράτησε προσωρινά καταστρέφοντάς τον για ολόκληρη τη ζωή του με μοναδικό αποδεικτικό στοιχείο την κατάθεση ενός αμφιλεγόμενης αξιοπιστίας φερόμενο παθόντα.

Η τρίτη αναφορά θα κατατεθεί κατά του Προέδρου και των μελών του δικαστικού συμβουλίου που εξέδωσαν το βούλευμα που απέρριψε την ιδιαίτερα αιτιολογημένη νομικά ένσταση ακυρότητος της ασκηθείσας ποινικής δίωξης και του εντάλματος συλλήψεως, περιλαμβάνοντας στο σκεπτικό του βουλεύματος έγγραφα και κρίσεις από την απολογία του κατηγορουμένου που ακόμη δεν είχε λάβει χώρα, αλλά ξεκίνησε μετά την έκδοση του βουλεύματος και διήρκεσε τουλάχιστον 5 ώρες, οι δε καταθέσεις των μαρτύρων υπερασπίσεως του κατηγορουμένου ελήφθησαν και ολοκληρώθηκαν μετά την απολογία του και τουλάχιστον 7 ώρες μετά την έκδοση του βουλεύματος.

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: απρόσφορες οι πειθαρχικές αναφορές σε βάρος δικαστικών λειτουργών

Ανανακοίνωση για την απόφαση του Αλέξη Κούγια να προχωρήσει σε αναφορές εξέδωσε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Όπως αναφέρει:

"Οι χθεσινές δηλώσεις συνηγόρου υπεράσπισης σε υπόθεση που απασχολεί τη δημοσιότητα, με τις οποίες καταφέρθηκε δημοσίως με αβάσιμους και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς σε βάρος των Εισαγγελικών λειτουργών, της Ανακρίτριας και του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, εκφεύγουν κατά πολύ των ορίων του υπερασπιστικού του δικαιώματος και των ακραίων ορίων της κριτικής.

Πειθαρχικές αναφορές σε βάρος δικαστικών λειτουργών που εκτελούν ευσυνείδητα το καθήκον τους είναι απρόσφορες και θα μας βρίσκουν απέναντι. Ενέργειες σαν κι’ αυτές διαταράσσουν το κλίμα αμοιβαίου σεβασμού των λειτουργών της Δικαιοσύνης και θα πρέπει να απομονώνονται πρωτίστως από τους ίδιους του Δικηγορικούς Συλλόγους. Τέλος θεωρούμε ανεδαφική και λανθασμένη την προσέγγιση που γίνεται από δικηγόρους να αμφισβητούν το δικαστικό σθένος που επιδεικνύουν οι συνάδελφοι με κριτήριο το Δικαστήριο στο οποίο υπηρετούν. Οι δικαστικοί λειτουργοί ξέρουν να επιδεικνύουν θάρρος και γενναιότητα και αποφασίζουν κατά το νόμο και τη συνείδησή τους".