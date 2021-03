Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: τα βλέμματα σε Λεωφόρο και Κλεάνθης Βικελίδης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έρχεται διήμερο δράσης με αγώνες ρεβάνς για την προημιτελική φάση. Αναλυτικά το πρόγραμμα.

Με τους αγώνες ρεβάνς για την προημιτελική φάση, συνεχίζεται το διήμερο 3-4 Μαρτίου το Κύπελλο Ελλάδας.

Δεδομένου ότι ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ έχουν αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα για την πρόκρισή τους στους «4», το ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΣ Γιάννινα στο «Απόστολος Νικολαΐδης» και του Άρη με τον Ολυμπιακό στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Οι «πράσινοι» καλούνται να ανατρέψουν το 2-1 της ήττας που γνώρισαν στην πρώτη αναμέτρηση με τον «Άγιαξ της Ηπείρου» στο Αγρίνιο, προκειμένου να προκριθούν στους ημιτελικούς και να παραμείνουν στην διεκδίκηση του τροπαίου. Στο μεταξύ, ο -κάτοχος του τίτλου- Ολυμπιακός αναμετράται στο «Κλεάνθης Βικελίδης» με τον Άρη έχοντας ένα μικρό προβάδισμα για την πρόκριση, ύστερα από τη νίκη του με 2-1 στην πρώτη αναμέτρηση στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Το πρόγραμμα των αγώνων ρεβάνς για την προημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας (σε παρένθεση το σκορ των πρώτων αναμετρήσεων) έχει ως εξής:

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/3

«Αθ. Διάκος» 18:00 Λαμία-ΠΑΟΚ (2-5)

«Απ. Νικολαΐδης» 20:00 Παναθηναϊκός-ΠΑΣ Γιάννινα (1-2)

ΠΕΜΠΤΗ 4/3

Πανθεσσαλικό 18:00 Βόλος-ΑΕΚ (2-4)

«Κλ. Βικελίδης» 20:00 Άρης-Ολυμπιακός (1-2)