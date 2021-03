Κοινωνία

Έφηβος βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμα του

Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία. Ανείπωτος θρήνος στην οικογένεια του παιδιού και στην γειτονιά.

Δεκαπεντάχρονος βρέθηκε νεκρός μέσα χθες το απόγευμα σε διαμέρισμα στο Κερατσίνι.

Σύμφωνα με πληροφορίες το αγόρι βρέθηκε απαγχονισμενο από τη μητέρα του η οποία κάλεσε αμέσως την αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Αν και το παιδί μεταφέρθηκε στο Αττικό ήταν πολύ αργά.

Η πρώτη εκτίμηση των αστυνομικών είναι ότι πρόκειται για αυτοκτονία ωστόσο όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά.

