Παράξενα

Κόκορας… μαχαίρωσε τον ιδιοκτήτη του

Ένας κόκορας που συμμετείχε σε παράνομη κοκορομαχία στην Ινδία... μαχαίρωσε τον ιδιοκτήτη του, που έπεσε νεκρός.

Το πτηνό είχε στο πόδι του προσαρτημένη μια λεπίδα, όπως συνηθίζεται σε τέτοιου είδους παράνομες μάχες. Προσπαθώντας τρομαγμένο να δραπετεύσει, έπεσε με δύναμη επάνω στη βουβωνική περιοχή του ιδιοκτήτη του, προκαλώντας του σοβαρούς τραυματισμούς, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Ο άνδρας πέθανε από αιμορραγία πριν φτάσει στο νοσοκομείο.

Παρόντα την ώρα του δυστυχήματος ήταν άλλα 15 άτομα. Ο κόκορας… συνελήφθη και κρατήθηκε για λίγο σε αστυνομικό τμήμα, πριν μεταφερθεί σε φάρμα πουλερικών.

Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη όσων ενεπλάκησαν στην οργάνωση του παράνομου αγώνα.

Οι κοκορομαχίες απαγορεύονται, αλλά εξακολουθούν να είναι συνηθισμένο φαινόμενο σε αγροτικές περιοχές. Οι κόκορες που έχουν εκτραφεί ειδικά για τέτοιους αγώνες φέρουν στα πόδια τους λεπίδα 7,5 εκατοστών και οι παίκτες ποντάρουν ποιος θα κερδίσει.

Χιλιάδες κοκόρια πεθαίνουν κάθε χρόνο στις μάχες οι οποίες, παρά τις προσπάθειες των ομάδων δικαιωμάτων των ζώων, προσελκύουν μεγάλο πλήθος.