Πολιτική

Δημήτρης Κουφοντίνας: σε λάθος υπουργό το αίτημα για παρέμβαση

Σε αναρμόδιο υπουργό κατέθεσε προσφυγή η συνήγορος του Δημήτρη Κουφοντίνα, Ιωάννα Κούρτοβικ.

Τον υπουργό Δικαιοσύνης Κωνσταντίνο Τσιάρα επισκέφθηκε η Ιωάννα Κούρτοβικ, συνήγορος του κρατούμενου Δημήτρη Κουφοντίνα, ο οποίος έχει κατέλθει σε απεργία πείνας, προκειμένου να βρεθεί μια λύση στο ζήτημα που έχει ανακύψει.

Κατά τη συνάντηση η κυρία Κούρτοβικ επικαλέστηκε το άρθρο 9 του Σωφρονιστικού Κώδικα, που προβλέπει ότι «ο υπουργός Δικαιοσύνης μπορεί να παραγγέλλει ή να απαγορεύει τη μεταγωγή κρατουμένου για λόγους που συνδέονται με την ασφάλεια της χώρας ή τη δημόσια τάξη. Σε περίπτωση κατεπείγοντος ή όταν απειλείται διασάλευση της τάξης και ασφάλειας του καταστήματος, η μεταγωγή ή η μη μεταγωγή διατάσσεται από το γενικό γραμματέα του υπουργείου Δικαιοσύνης, το ζήτημα όμως εισάγεται το ταχύτερο δυνατόν στην Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών που αποφασίζει σχετικά».

Υπενθυμίζεται ότι οι αρμοδιότητες και η διοίκηση όλων των φυλακών έχει μεταφερθεί στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και ειδικά στην γενική γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, Σοφία Νικολάου.