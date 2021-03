Κόσμος

Πολύνεκρο τροχαίο: φορτηγό συγκρούστηκε με SUV

Τουλάχιστον 14 από τα θύματα σκοτώθηκαν ακαριαία. Τι αναφέρουν οι Αρχές για το πολύνεκρο δυστύχημα.

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη νότια Καρολίνα, 16 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Μεξικό, μεταδίδουν αμερικανικά δίκτυα και επιβεβαίωσαν νοσοκομειακές πηγές.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ένα SUV συγκρούστηκε με ένα φορτηγό, που ταξίδευε βόρεια στον αυτοκινητόδρομο 115 στην κομητεία Ιμπίριαλ της Καλιφόρνιας, ανέφερε ένα μέλος των δυνάμεων επιβολής του νόμου στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

«Πιστεύουμε ότι επέβαιναν 27 επιβάτες στο SUV, το οποίο συγκρούστηκε με ένα ημιρυμουλκούμενο όχημα, που μετέφερε χαλίκι», δήλωσε η Τζούντι Κρουζ, υπεύθυνη της μονάδας των επειγόντων στο ιατρικό κέντρο El Centro, κοντά στα σύνορα με το Μεξικό. Σύμφωνα με την ίδια, τουλάχιστον 14 επιβάτες σκοτώθηκαν στο σημείο του δυστυχήματος και ένας ακόμη μετά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Ένας αξιωματικός της πυροσβεστικής υπηρεσίας της κομητείας Ιμπίριαλ είπε στους Los Angeles Times ότι η υπηρεσία του ανταποκρίθηκε σε περιστατικό με πολλά θύματα, στο οποίο ενεπλάκη ένα φορτηγό και ένα SUV, στις 06.16 το πρωί τοπική ώρα.

Τέσσερις άνθρωποι μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στο ιατρικό κέντρο Desert Regional στο Παλμ Σπρινγκς, είπε ένας εκπρόσωπος του νοσοκομείου στην εφημερίδα.