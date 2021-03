Κόσμος

Πτώση λεωφορείου σε χαράδρα με δεκάδες νεκρούς

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 13 τραυματίστηκαν από την πτώση ενός λεωφορείου σε χαράδρα στη Βολιβία, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη σήμερα το πρωί, σε έναν δρόμο που συνδέει τις επαρχίες Κοτσαμπάμπα και Σάντα Κρουζ, στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Το λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα 150 μέτρων, δήλωσε ο αρχηγός της τροχαίας Χέλσνερ Τορίκο Βαλντέζ.

Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για να προσδιορίσει τα αίτια του δυστυχήματος, του πλέον πολύνεκρου από την αρχή του έτους. Τα τροχαία στα οποία εμπλέκονται λεωφορεία, που αποτελούν το κύριο μέσο μεταφοράς για μεγάλες αποστάσεις στη χώρα, είναι συχνά στη Βολιβία.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν το λεωφορείο τους έπεσε σε γκρεμό. Τον Απρίλιο του 2019, 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε παρόμοιο δυστύχημα.