Πέθανε ο Μπάνι Γουέιλερ

Αφήνει πίσω του μεγάλη ιστορία και αμέτρητους θαυμαστές ανά τον κόσμο.

Ο θρύλος της ρέγκε και τραγουδοποιός Μπάνι «Γουέιλερ» Λίβινγκστον πέθανε σήμερα σε ηλικία 73 ετών στο Νοσοκομείο Άντριου Μεμόριαλ, στο Κίνγκστον της Τζαμάικας, ανακοίνωσε η υπουργός Πολιτισμού της χώρας Ολίβια Γκραντζ.

Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζονται τα αίτια του θανάτου του τραγουδιστή και ντράμερ.

Ο Μπάνι Γουέιλερ ήταν ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος The Wailers που, μαζί με τον Μπομπ Μάρλεϊ και τον Πίτερ Τος, ανέδειξαν τη μουσική ρέγκε σε παγκόσμιο φαινόμενο.