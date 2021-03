Πολιτική

Κορονοϊός: Σε καραντίνα ο Γιάννης Οικονόμου

Πως περιγράφει την κατάστασή του ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Θετικός στον κορονοϊό βρέθηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Οικονόμου, όπως ενημέρωσε ο ίδιος στην επίσημη σελίδα του σε Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης.

«Υποβάλλομαι τακτικά σε μοριακό έλεγχο Covid19 και πριν λίγο ενημερώθηκα, ότι είμαι θετικός. Βρίσκομαι ήδη σε καραντίνα και έως τώρα δεν έχω συμπτώματα. Ενημέρωσα άμεσα τις επαφές μου και ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες των ειδικών. Πλέον εργάζομαι κανονικά από το σπίτι. Είμαι αισιόδοξος, πως θα ξεπεράσω και αυτή την περιπέτεια. #Μένουμε_Ασφαλείς» ανέφερε στην ανάρτησή σου ο κ. Οικονόμου.