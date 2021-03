Οικονομία

Pricefox.gr: 4 Τάσεις που θα επηρεάσουν την ασφάλεια αυτοκινήτου το 2021

Δείτε τα σημεία - “κλειδιά” και τους παράγοντες που θα καθορίσουν την πορεία του κλάδου. Οι εκτιμήσεις για το ύψος των ασφαλίστρων.

Ο κλάδος της ασφάλειας αυτοκινήτου εξελίσσεται συνεχώς. Οι ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει όχι μόνο να ανταποκρίνονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες και ολοένα και πιο εξελιγμένες ανάγκες των πελατών, αλλά και να υιοθετούν νέες τεχνολογίες και τρόπους επιχειρηματικής δραστηριότητας

Ο ασφαλιστικός κλάδος είναι πιθανό να δει μεγάλες αλλαγές το 2021, εν μέρει εξαιτίας της πανδημίας, η οποία έχει αλλάξει δραστικά τον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε. Ακολουθούν 4 τάσεις στον ασφαλιστικό κλάδο που αξίζει να δούμε φέτος.

Τα ασφάλιστρα ενδέχεται να συμπιεστούν περαιτέρω

Ένας από τους σημαντικότερους τρόπους με τους οποίους ο COVID-19 επηρέασε τον ασφαλιστικό κλάδο: πολύ λιγότερα αυτοκίνητα στο δρόμο, με αποτέλεσμα λιγότερες ζημιές, που σημαίνει πιθανή μείωση των ασφαλίστρων για τους ασφαλισμένους. Σύμφωνα με το Forbes, τα μέσα ποσοστά ασφάλισης αυτοκινήτων στις ΗΠΑ είναι πιθανό να μειωθούν κατά 1,7% κατά μέσο όρο το 2021, με πτώσεις έως και 4% σε ορισμένες πολιτείες, λόγω της πανδημίας καθώς πολλοί δεν χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο τους.

Τα άσχημα νέα είναι, τα ποσοστά πιθανότατα θα ανέβουν ξανά το 2022 καθώς η πανδημία υποχωρεί και η ζωή (ελπίζουμε) να επανέλθει στο φυσιολογικό.

Ευτυχώς, υπάρχουν μερικοί τρόποι με τους οποίους οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα από την ασφάλειά τους.

Ψάξτε ανάμεσα σε ανταγωνιστικούς ασφαλιστικούς φορείς για να δείτε ποιος έχει τις χαμηλότερες τιμές για την προσωπική σας κατάσταση και ανάγκες. Τα ασφάλιστρα μπορούν να κυμαίνονται έντονα μεταξύ των εταιρειών (έως και 200%!). Οπότε σύγκρινε πάντα πριν αγοράσεις ασφάλεια αυτοκινήτου.

Ορισμένα αυτοκίνητα κοστίζουν πολύ περισσότερο (ή λιγότερο) για να ασφαλιστούν από το μέσο όρο. Φυσικά, δεν λέμε να αλλάξετε το αυτοκίνητο που οδηγείτε, αλλά αξίζει να εξετάσετε ορισμένες παραμέτρους που επηρεάζουν την τιμή των ασφαλίστρων.

Το ποσό της απαλλαγής είναι κάτι πολύ σημαντικό. Επιλέγοντας μεγαλύτερο ποσό απαλλαγής αυξάνει το οικονομικό ρίσκο σε περίπτωση ατυχήματος αλλά αν δεν έχεις ατύχημα θα εξοικονομήσεις αρκετά χρήματα από επιπλέον ασφάλιστρα μακροπρόθεσμα. Δες εδώ πώς αλλάζουν οι τιμές ανάλογα με το ποσό της απαλλαγής.

Περισσότερο προσωποποιημένη εξυπηρέτηση πελατών

Η πιο προσωποποιημένη εξυπηρέτηση πελατών δεν αφορά μόνο την ασφάλεια αυτοκινήτου - επεκτείνεται σε κάθε κλάδο. Οι πελάτες θέλουν περισσότερα από τις εταιρείες με τις οποίες συνεργάζονται και οι ασφαλιστικές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα που συλλέγουν από τους πελάτες για να δημιουργήσουν μια πιο προσωπική και καλύτερη εξυπηρέτηση, αυξάνοντας την διατήρηση των πελατών.

Η καλή εξυπηρέτηση πελατών στον 21ο αιώνα σημαίνει κάτι περισσότερο από ένα τηλεφώνημα. Η επικοινωνία με τους πελάτες γίνεται μέσω πολλών καναλιών: email, μηνύματα, κοινωνικά μέσα και πολλά άλλα.

Η τεχνολογία ανταποκρίνεται στην πρόκληση της δημιουργίας μιας καλύτερης εξυπηρέτησης πελατών - επίσης, με τη βοήθεια των chatbots τεχνητής νοημοσύνης και των αυτοματοποιημένων μηνυμάτων, οι πελάτες μπορούν να πάρουν απαντήσεις στα προβλήματά τους αμέσως - κάτι που μπορεί να κάνει όλη τη διαφορά στον ασφαλιστικό κλάδο.

Η Τεχνητή νοημοσύνη και οι εταιρείες InsurTech θα συνεχίσουν να μεγαλώνουν

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ήδη τον τρόπο λειτουργίας των ασφαλιστικών. Μέσω της επιστήμης δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης, οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να εκμεταλλευτούν ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών.

Για παράδειγμα, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συλλέξει δεδομένα σχετικά με τις καιρικές συνθήκες σε ορισμένες περιοχές για να εκτιμήσει την επιλογή κινδύνου και την τιμολόγηση.

Ειδικά για την ασφάλιση αυτοκινήτων, η συλλογή δεδομένων οδήγησης μέσω τηλεματικής αλλάζει ήδη το παιχνίδι. Οι αλγόριθμοι μηχανικής εκμάθησης μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα δεδομένα για να εξατομικεύσουν τα προφίλ κινδύνου για τους πελάτες και να παρακινήσουν τους πελάτες να οδηγούν με μεγαλύτερη ασφάλεια με την αξιολόγηση αυτών των δεδομένων και να ανταμείβουν την καλή συμπεριφορά οδήγησης ή τιμωρώντας την κακή συμπεριφορά.

Περισσότερη τεχνολογία Blockchain και ασφάλεια στον κυβερνοχώρο στον τομέα ασφάλισης αυτοκινήτων

Αν και η ευρεία κατανόηση της τεχνολογίας Blockchain εξακολουθεί να είναι ασαφής, το Blockchain είναι έτοιμο να γίνει μια από τις μεγάλες νέες εφαρμογές στην ασφάλιση.

Με απλά λόγια, το Blockchain είναι ένα αποκεντρωμένο σύστημα που μπορεί να παρακολουθεί και να καταγράφει ψηφιακές συναλλαγές (που αποθηκεύονται μέσα σε ένα "μπλοκ"). Επειδή το σύστημα διανέμεται, είναι πολύ πιο ασφαλές, αξιόπιστο και δύσκολο να δεχθεί κακόβουλες επιθέσεις.

Το Blockchain δημιουργεί μια αλυσίδα πληροφοριών η οποία ενημερώνεται τακτικά με αποτέλεσμα και τα δεδομένα συναλλαγών να ενημερώνονται και να επικυρώνονται επίσης. Και όλα αυτά συμβαίνουν online χωρίς την ανταλλαγή φυσικών εγγράφων μεταξύ πελατών και ασφαλιστικών.

Τι σημαίνει αυτό για τον ασφαλιστικό κλάδο; Σημαίνει ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να παρακολουθούν τις ζημιές κοιτάζοντας την αλληλουχία πληροφοριών που υπάρχει διαθέσιμη μέσω της τεχνολογίας Blockchain, διευκολύνοντας την παρακολούθηση του ιστορικού οδήγησης ή των συμπεριφορών και διατηρώντας ένα αδιάψευστο αρχείο. Ακόμα και ανάμεσα σε μέρη που δεν συνεργάζονται ή ανταγωνίζονται, οι πληροφορίες Blockchain είναι διαφανείς και δεν μπορούν να παραβιαστούν.

Επειδή η αλυσίδα των μπλοκ (από τον όρο Blockchain) ενημερώνεται τακτικά, τα δεδομένα ενημερώνονται και επικυρώνονται επίσης.

Αυτό σημαίνει δραστική μείωση της πιθανότητας απάτης - στο σημείο όπου οι κακόβουλες επιθέσεις του κυβερνοχώρου είναι ουσιαστικά αδύνατες.

Το Blockchain θα επιταχύνει επίσης δραματικά τη διαδικασία γνώσης-πελάτη (KYC), λόγω της ολοκληρωμένης και αξιόπιστης φύσης της αποθήκευσης πληροφοριών μέσω Blockchain. Όταν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη μπορούν να έχουν την ίδια πρόσβαση στις ίδιες πληροφορίες (όπως το ιστορικό πελατών), οι παραδοσιακές χρονοβόρες διαδικασίες αποτελούν παρελθόν. Αυτό σημαίνει επίσης ότι οι ασφαλιστικές μπορούν να δημιουργούν φθηνότερα συμβόλαια παρακολουθώντας πληροφορίες πελατών όπως ο αριθμός ωρών που οδηγούν.

Εν ολίγοις, η τεχνολογία Blockchain πρόκειται να κάνει θαύματα τόσο για τις ασφαλιστικές όσο και για τους οδηγούς, εξοικονομώντας χρόνο, μειώνοντας την απάτη και κάνοντας την κοινή χρήση πληροφοριών πολύ πιο ασφαλή. Εν ολίγοις, όλοι κερδίζουν.

