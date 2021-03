Κόσμος

Σαρκοζί: θα συνεχίσω τη μάχη έως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας έχει ασκήσει ήδη έφεση κατά της απόφασης του δικαστηρίου, που τον έκρινε ένοχο για διαφθορά.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί δήλωσε σήμερα ότι είναι έτοιμος να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, προκειμένου να αποδείξει την αθωότητά του, στην πρώτη δημόσια αντίδρασή του, αφότου δικαστήριο τον έκρινε χθες ένοχο για διαφθορά.

«Άσκησα έφεση κατά της απόφασης, ίσως να χρειαστεί να συνεχίσω αυτήν τη μάχη έως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», είπε ο Σαρκοζί, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Le Figaro.

«Θα είναι οδυνηρό για εμένα το να πρέπει να προσφύγω προκειμένου να καταδικαστεί η ίδια μου η χώρα, όμως είμαι έτοιμος για αυτό, διότι αυτό θα είναι το τίμημα της δημοκρατίας», επισήμανε, προσθέτοντας πως δεν θα θέσει υποψηφιότητα για τις προεδρικές εκλογές του 2022, όμως θα στηρίξει έναν υποψήφιο εν ευθέτω χρόνω.

Ο 66χρονος Σαρκοζί δεν πρόκειται πάντως να οδηγηθεί στη φυλακή, αφού το δικαστήριο αποφάσισε ότι θα παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό, με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Η έφεσή του εξάλλου έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Ο Σαρκοζί, που υπήρξε Πρόεδρος της Γαλλίας από το 2007 μέχρι το 2012, άκουσε την ετυμηγορία όρθιος ενώπιον των δικαστών, ανέκφραστος και δεν έκανε καμία δήλωση κατά την έξοδό του από το δικαστήριο.