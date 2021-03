Κοινωνία

Άμεση Δράση: Βίντεο με μήνυμα για τους δολοφονημένους Ειδικούς Φρουρούς στου Ρέντη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ιωάννης Ευαγγελινέλης και Γεώργιος Σκυλογιάννης έπεσαν σε ενέδρα κακοποιών.

Δέκα χρόνια πέρασαν από την εν ψυχρώ δολοφονία των Ειδικών Φρουρών της ΔΙ.ΑΣ., Ιωάννη Ευαγγελινέλη και Γεώργιου Σκυλογιάννη, σε ενέδρα κακοποιών στην περιοχή του Ρέντη.

Ήταν 1η Μαρτίου 2011 όταν ομάδες της ΔΙ.ΑΣ. καταδίωξαν ένοπλους ληστές από το Μενίδι, μέσω του Κηφισού, μέχρι και στην περιοχή του Ρέντη όπου έγινε η ένοπλη συμπλοκή. Χθες το βράδυ από το Κέντρο της Άμεσης Δράσης διαβιβάστηκε σήμα προς όλους τους σταθμούς που ήταν σε υπηρεσία, ως ένδειξη τιμής στη μνήμη τους.

Αλλά και στον λογαριασμό της Ελληνικής Αστυνομίας στο twitter υπήρξε σχετική ανάρτηση.

ΠΗΓΗ: astinomiko.gr