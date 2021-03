Κόσμος

Τραγωδία σε πανεπιστήμιο: νεκροί φοιτητές από υποχώρηση κιγκλιδώματος (βίντεο)

Η στιγμή της τραγωδίας καταγράφηκε σε βίντεο σοκ που κόβει την ανάσα!

Τουλάχιστον πέντε φοιτητές σκοτώθηκαν σήμερα στη Βολιβία, όταν έπεσαν από τον τέταρτο όροφο ενός κτιρίου, στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο του Ελ Άλτο (UPEA), κοντά στη Λα Πας, αφού υποχώρησε το κιγκλίδωμα.

Σε ένα βίντεο διακρίνεται μια μεγάλη ομάδα φοιτητών, συγκεντρωμένη σε ένα μπαλκόνι. Ξαφνικά τα κάγκελα υποχωρούν και οι νεαροί πέφτουν στο κενό.

«Μέχρι τώρα έχουμε πέντε νεκρούς και τρεις στην εντατική, μετά απ’ όσα συνέβησαν στις εγκαταστάσεις του UPEA», ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών Εδουάρδο Δελ Καστίγιο σε ανάρτησή του στο Twitter.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο κτίριο όπου στεγάζεται η σχολή οικονομικών επιστημών του Πανεπιστημίου. Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έπεσαν από το μπαλκόνι.





TERRIBLE (IMAGENES FUERTES)

Esta manana, en Bolivia, estudiantes caen al vacio despues de que un barandal colapsara en una Universidad tras una asamblea que termino en gritos y empujones.

Hay al menos 3 muertos y 5 lesionados graves. pic.twitter.com/48HW3Jc7c4 — Debora Estrella (@Deb_Estrella) March 2, 2021