Αθλητικά

Ο Τσιτσιπάς νίκησε τον Γκερασίμοφ

Αγχωτική νίκη στην πρεμιέρα του τουρνουά στο Ρότερνταμ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνάντησε μεγαλύτερη αντίσταση απ΄ όση ίσως φανταζόταν, αλλά κατάφερε να ξεπεράσει το άγχος της πρεμιέρας στο τουρνουά του Ρότερνταμ.

Ο 22χρονος Έλληνας πρωταθλητής επιβλήθηκε του Ιγκόρ Γκερασίμοφ με 2-0, αλλά και τα δύο σετ ήταν πολύ «κλειστά», καθώς το πρώτο κατακτήθηκε με 7-6 (4) και το δεύτερο με 7-5.

Ο Τσιτσιπάς δεν έχει και το... καλύτερο παρελθόν στη συγκεκριμένη διοργάνωση, καθώς πρόπερσι «αποχαιρέτησε» από τον πρώτο γύρο και πέρυσι από τον δεύτερο, ενώ κι απόψε ο Λευκορώσος του έβαλε δύσκολα, κάνοντας ένα πολύ καλό παιχνίδι, που διήρκεσε δύο ώρες.

Ο «Tsitsifast» προηγήθηκε με break και στα δύο σετ, αλλά δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί όπως έπρεπε το πλεονέκτημα για να τελειώσει τον αγώνα πιο νωρίς, καθώς η μαχητικότητα του Γκερασίμοφ ώθησε τη συνάντηση στα όριά της, με τον Έλληνα να αποδεικνύεται πιο ψύχραιμος στις κρίσιμες μπάλες.

Επόμενος αντίπαλος του Τσιτσιπά θα είναι ο Ουμπέρ Χουρκάς, του οποίου προηγείται στις νίκες με 5-1.