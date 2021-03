Κόσμος

Ζήτησαν πριόνι από γείτονα για να τεμαχίσουν το θύμα τους!

Προσπαθώντας να βρουν τρόπο για να ξεφορτωθούν το θύμα τους, που είχαν τυλίξει με πλαστικές σακούλες, δυο φίλοι χτύπησαν την πόρτα του γείτονα...

Ένας άνδρας κατηγορείται για φόνο και ένας δεύτερος για συνέργεια στη νοτιοανατολική Γαλλία, αφού τους κατήγγειλε ο γείτονάς τους, από τον οποίο ζήτησαν ένα… πριόνι για να εξαφανίσουν το πτώμα.

Αργά το βράδυ της Κυριακής, στο Τουρ-ντι-Πεν της περιφέρειας Ιζέρ, ένας άνδρας «δέχτηκε ένα κάπως απρόσμενο αίτημα: οι γείτονες του ζήτησαν ένα πριόνι για να εξαφανίσουν το πτώμα του θύματός τους», είπε ο εισαγγελέας Ντιτλέν Μποντουέν, επιβεβαιώνοντας μια πληροφορία της τοπικής εφημερίδας Le Dauphine Libere.

Το θύμα ήταν ένας άστεγος, που τον φιλοξενούσε ο ενοικιαστής του διαμερίσματος, διευκρίνισε ο εισαγγελέας, ο οποίος διενεργεί προκαταρκτική εξέταση για φόνο. Ο ενοικιαστής και ένας φίλος του που βρισκόταν επίσης στο σπίτι εκείνο το βράδυ έχουν τεθεί υπό κράτηση. Ο πρώτος, ηλικίας 34 ετών, είναι ο βασικός ύποπτος για τον φόνο του αστέγου, σύμφωνα με τον εισαγγελέα της Γκρενόμπλ, Ερίκ Βαϊγιάν. Ο δεύτερος, ηλικίας 50 ετών, κατηγορείται για συνέργεια.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι τρεις άνδρες είχαν καταναλώσει αλκοόλ και καυγάδισαν το βράδυ του Σαββάτου. Το θύμα, ένας 54χρονος, δέχτηκε πολλές μαχαιριές. Προσπαθώντας να βρουν έναν τρόπο για να ξεφορτωθούν το πτώμα, το οποίο είχαν τυλίξει με πλαστικές σακούλες, οι δυο φίλοι χτύπησαν την πόρτα του γείτονα, το επόμενο βράδυ...