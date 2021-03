Αθλητικά

Κορονοϊός - Πελέ: Έκανα το εμβόλιο, αξέχαστη εμπειρία

Ο θρύλος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου εμβολιάστηκε κατά της COVID-19, προκειμένου να προστατεύσει την “εύθραυστη” - τα τελευταία χρόνια - υγεία του.

Ο θρύλος της Βραζιλίας και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, Έντσον Αράντες ντο Νασιμέντο, ευρύτερα γνωστός ως Πελέ, εμβολιάστηκε κατά του κορονοϊού την Τρίτη, αποκαλώντας τη συγκεκριμένη μέρα «αξέχαστη».

Ο τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής (1958, 1962, 1970) με τη “σελεσάο”, θέλησε να προστατεύσει την “εύθραυστη” τα τελευταία χρόνια υγεία του και παράλληλα, να στείλει ένα μήνυμα στους συμπατριώτες του να μην σταματήσουν τη μάχη κατά της Covid-19, την ώρα που η πανδημία συνεχίζει να “θερίζει” στη Βραζιλία, με περισσότερους από 1.100 θανάτους κάθε μέρα!

«Η σημερινή μέρα είναι αξέχαστη. Έκανα το εμβόλιο» έγραψε ο Πελέ στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram, ανεβάζοντας μαζί με το μήνυμά του και μία φωτογραφία του στην οποία φοράει προστατευτική μάσκα, την ώρα που εμβολιάζεται.

Αν και ρωτήθηκαν σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), άνθρωποι από το στενό περιβάλλον του παλαίμαχου Βραζιλιάνου άσου, δεν θέλησαν να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για το που έγινε ο εμβολιασμός, τι είδους εμβόλιο χρησιμοποιήθηκε κι αν ήταν η πρώτη ή η δεύτερη δόση εμβολίου.