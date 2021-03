Κόσμος

Ντελιβεράς έσωσε παιδί που έπεσε από ψηλά (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από το 12ο όροφο έπεφτε το κοριτσάκι, όμως ο περαστικός κατάφερε να του σώσει τη ζωή.

Ένα παιδί που έπεφτε από το 12ο όροφο κατάφερε να επιβιώσει, αφού διασώθηκε την πιο κρίσιμη στιγμή.

Στο βίντεο που τράβηξε κάτοικος της γειτονιάς στην πρωτεύουσα του Βιετνάμ, φαίνεται το κοριτσάκι, τριών περίπου ετών, που κρέμεται από το μπαλκόνι.

Δεν έχει διευκρινιστεί το πώς βρέθηκε εκεί το παιδί, όμως ένας ντελιβεράς που περνούσε από το σημείο, το αντιλήφθηκε όταν εκείνο έπεφτε.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, με κατάγματα και άλλα μικροτραύματα, χωρίς όμως να κινδυνεύει η ζωή του.