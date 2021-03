Πολιτική

Καθολικό lockdown και “κούρεμα” στον κωδικό 6

Τα μέτρα που εξετάζονται και ο χρόνος εφαρμογής τους. Πότε αναμένονται οι ανακοινώσεις.

Σε καθολικό lockdown τύπου Μαρτίου με μείγμα «έξυπνων» μέτρων όλα δείχνουν πως οδεύει η χώρα, μετά τη χθεσινή νέα έκρηξη στον αριθμό των κρουσμάτων και τη δεδομένη ασφυκτική κατάσταση στα νοσοκομεία, κυρίως της Αττικής.

Βασικό σενάριο «έξυπνου» μέτρου είναι ο περιορισμός της άσκησης, με κωδικό 6, σε άλλο δήμο.

Οι φωνές στην Επιτροπή που ζητούν καθολικό lockdown φαίνεται πια πως υπερισχύουν κι έτσι πολλά θα κριθούν στη σημερινή συνεδρίαση των ειδικών. Δεν έχει γίνει σαφές το πότε θα ανακοινωθούν τα νέα μέτρα, αυτό όμως που θεωρείται πλέον βέβαιο είναι ότι θα ισχύσουν μέχρι και την Καθαρά Δευτέρα 16 Μαρτίου.

Σοβαρή πιθανότητα, όμως, υπάρχει να ανακοινωθούν και σήμερα τα μέτρα, ώστε να τεθούν σε ισχύ από αύριο, Τσικνοπέμπτη και να αποφευχθούν οι συγκεντρώσεις σε σπίτια, ενώ σχεδόν βέβαιο είναι πως θα έχουν πανελλαδική ισχύ, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του χάρτη είναι «κόκκινο». Μιλώντας σήμερα στην εκπομπη του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα" ο καθηγητής αναλυτικής Χημείας Νίκος Θωμαΐδης αναφέρθηκε στην επιπέδωση που φαίνεται στα λύματα της Αττικής, ενώ προειδοποίησε πως, αν δεν ληφθούν μέτρα άμεσα, τα κρούσματα θα ξεπεράσουν τις 3000.

Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι, κατά τη σημερινή ενημέρωση ο Υπουργός Υγείας θα κάνει ανακοινώσεις για την ενίσχυση του ΕΣΥ. Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την επομπή Καλημέρα Ελλάδα ο διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του Ευαγγελισμού, τόνισε πως δεν υπάρχει σήμερα καμία κενή κλίνη, ενώ ως μόνη λύση "βλέπει" την ενίσχυση του ΕΣΥ από τον ιδιωτικό τομέα, κάτι που έχει προαναγγείλει ο Βασίλης Κικίλιας.

Στο «τραπέζι» των ειδικών βρίσκεται το σενάριο του περιορισμού και επιπλέον επαγγελματικών δραστηριοτήτων, πέραν των αναγκαίων, καθώς και οι μετακινήσεις μόνο για ιατρικά θέματα και προμήθειες τροφίμων. Αυτό που δεν μπαίνει σε συζήτηση, πάντως, είναι το κλείσιμο των εργοστασίων, καθώς κάτι τέτοιο θα ήταν δυσβάσταχτο για την ήδη επιβαρυμένη οικονομία.

Στον αντίποδα, βρίσκονται οι επιστήμονες που εισηγούνται ή ένα πραγματικό lockdown ή άνοιγμα της οικονομίας με όσα μέτρα γίνεται. Παράλληλα, δεν είναι λίγοι αυτοί που αμφισβητούν τη χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητα του μέτρου απαγόρευσης της κυκλοφορίας τα Σαββατοκύριακα από τις 18:00.