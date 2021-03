Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Θωμαΐδης στον ΑΝΤ1: Χωρίς άμεσα μέτρα, θα έχουμε 3.000 κρούσματα

Τι είπε ο Καθηγητής Αναλυτικής Χημείας του ΕΚΠΑ για την επιδημιολογική εικόνα και τους λόγους που οδήγησαν στην έξαρση της πανδημίας.

Αν δεν ανασχεθεί η διάδοση του κορονοϊού, θα φτάσουμε στα 3.000 νέα κρούσματα ημερησίως, προειδοποίησε ο Καθηγητής Αναλυτικής Χημείας του ΕΚΠΑ, Νίκος Θωμαΐδης, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”.

Όπως είπε, «είδαμε πολύ νωρίς την αύξηση του ιικού φορτίου στα λύματα της Αττικής» και ενημερώσαμε τους ειδικούς, εξηγώντας πως από τα στοιχεία που εξετάζουν φαίνεται η επιδημιολογική εικόνα «7-10 ημέρες νωρίτερα».

Στάθηκε ιδιαίτερα στη μη εφαρμογή της τηλεργασίας στον επιθυμητό βαθμό, αλλά και στο άνοιγμα οικονομικών δραστηριοτήτων, αναφερόμενος στους λόγους που οδήγησαν στην έξαρση των κρουσμάτων.

Ο κ. Θωμαϊδης παραδέχθηκε πως είναι μία δύσκολη εξίσωση η ισορροπία μεταξύ της υγειονομικής προφύλαξης, της οικονομίας και της ψυχολογικής επιβάρυνσης του πληθυσμού από το lockdown και συμπλήρωσε πως είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει όλος ο πλανήτης.

Ελπίζω πως με τα μέτρα που θα ληφθούν, θα δούμε μία ανάσχεση της διασποράς του ιού, τόνισε.