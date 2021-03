Υγεία - Περιβάλλον

Μπουλμπασάκος στον ΑΝΤ1: Καμία κενή κλίνη στον Ευαγγελισμό

Ο διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας.

Την ασφυκτική κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός περιέγραψε ο διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του, Γ. Μπουλμπασάκος μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Όπως είπε, στον Ευαγγελισμό δεν υπάρχει καμία κενή κλίνη, ενώ γίνεται προσπάθεια να «απορροφηθούν ακόμα δύο διασωληνώσεις».

«Γίνεται προσπάθεια να έχουμε επιπλέον κλίνες την Πέμπτη», είπε και σημείωσε πως «στην τελευταία εφημερία είχαμε 70 περιστατικά».

Περιέγραψε δε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το νοσοκομείο ως «κατάσταση πληρότητας και πίεσης».

Ερωτηθείς σχετικά είπε πως, «δεν έχουμε έρθει στο επίπεδο να κάνουμε επιλογές και πραγματικά δε θέλω να φτάσουμε εκεί».

Ως λύση στο πρόβλημα πίεσης του ΕΣΥ, η λύση που ο Γ.Μπουλμπασάκος «βλέπει» είναι η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.

Καταλήγοντας καθησύχασε τον κόσμο ότι, «θα τα καταφέρουμε, να μην ανησυχεί ο κόσμος».