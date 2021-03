Πολιτική

Δρίτσας στον ΑΝΤ1 για “17 Νοέμβρη”: Η τρομοκρατία “δεν πέρασε” στην Ελλάδα (βίντεο)

Διευκρινίσεις μετά τον σάλο που προκάλεσε η δήλωση ότι «κανείς δεν έχει τρομοκρατηθεί από την “17Ν”». Παρέμβαση Μαρκόπουλου.

Διευκρινίσεις έδωσε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργός, Θοδωρής Δρίτσας, μετά τον σάλο που πυροδότησαν οι δηλώσεις του ότι «Κανείς δεν έχει τρομοκρατηθεί από τη 17 Νοέμβρη. Αντίθετα, ο ελληνικός λαός έχει τρομοκρατηθεί από πάρα πολλές άλλες πολιτικές».

Ο κ. Δρίτσας είπε πως ο λόγος του ήταν “ελλιπής” και ότι αυτό που εννοούσε ήταν ότι “δεν πέρασε” η τρομοκρατία στην Ελλάδα.

«Σε ό,τι με αφορά, αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη, για όσους καλοπροαίρετα κατανόησαν αλλιώς τα λεγόμενα μου», είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Τόνισε πως δεν κάνει διακρίσεις στην ανθρώπινη ζωή και πρόσθεσε πως είναι αδιανόητο στο όνομα οποιαδήποτε ιδέας, να αυτοπροσδιορίζεται κάποιος ως τιμωρός ή εκδικητής.

Στην ίδια εκπομπή έκανε παρέμβαση και ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος είπε πως οι δηλώσεις Δρίτσα συνιστούν «προσβολή των οικογενειών των θυμάτων και του πολιτεύματος», ενώ εξαπέλυσε πυρά κατά του ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας πως «κρύβεται από χθες».

ΣΥΡΙΖΑ: Ατυχής η χθεσινή δήλωση του Θοδωρή Δρίτσα

«Η χθεσινή δήλωση του Θοδωρή Δρίτσα ήταν ατυχής. Δεν εκφράζει ούτε τον ΣΥΡΙΖΑ ούτε τον ίδιο», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

«Το ξεκαθάρισε άλλωστε αμέσως με διευκρινιστική του δήλωση, χωρίς περιστροφές», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ και υπογραμμίζει: «Την Αριστερά και την προοδευτική παράταξη τις χωρίζει ιδεολογική και αξιακή άβυσσος με την τρομοκρατία. Γιατί για εμάς υπέρτατη αξία είναι η ανθρώπινη ζωή. Και σε αυτό δεν χωράει δεύτερη κουβέντα».