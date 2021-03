Κοινωνία

Εμπρησμός αυτοκινήτου του Υπουργείου Εργασίας (βίντεο)

Καταστράφηκε ολοσχερώς το αυτοκίνητο, μετά την εμπρηστική επίθεση τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Στόχος εμπρηστών έγινε, τα ξημερώματα της Τετάρτης, υπηρεσιακό αυτοκίνητο του Υπουργείου Εργασίας, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε ο ΑΝΤ1, στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”, άγνωστοι τοποθέτησαν παραφίνη στο πίσω ελαστικό του αυτοκινήτου.

Από την πυρκαγιά, το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς.

Υπενθυμίζεται, ότι λίγες ώρες νωρίτερα, άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια στην είσοδο πολυκατοικίας όπου διαμένει συνταξιούχος δικαστικός. Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην είσοδο του κτηρίου.