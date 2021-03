Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Τι έδειξαν τα rapid test της Τρίτης

Σχεδόν 9.000 δωρεάν έλεγχοι διενεργήθηκαν σε 62 μαζικές δειγματοληψίες σε όλη τη χώρα. Αναλυτικά στοιχεία ανά περιοχή.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν την Τρίτη, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through).

Συνολικά, σε 62 μαζικές δειγματοληψίες, διενεργήθηκαν 8.908 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 143 κρούσματα (1,61%).

Παρατίθενται τα στοιχεία από τις χθεσινές δράσεις σε ανοιχτούς χώρους ανά την Ελλάδα στις ακόλουθες περιοχές.

ΠΕ Κεντρικού Τομέα: Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα»

Πραγματοποιήθηκαν 502 rapid test και προέκυψαν 10 θετικά (1,99%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 6 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 44 έτη.

ΠΕ Δυτικής Αττικής: Δήμος Μεγαρέων

Πραγματοποιήθηκαν 625 rapid test και προέκυψαν 17 θετικά (2,72%). Αφορούν σε 7 άνδρες και 10 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 47 έτη.

ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών: Super Market Σκλαβενίτης Π. Φαλήρου

Πραγματοποιήθηκαν 183 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,09%). Αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 46 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Πυλαίας, Πανόραμα

Πραγματοποιήθηκαν 357 rapid test και προέκυψαν 14 θετικά (3,92%). Αφορούν σε 7 άνδρες και 7 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 40 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Θερμαϊκού, Ν. Επανομή

Πραγματοποιήθηκαν 211 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Ευόσμου-Κορδελιού

Πραγματοποιήθηκαν 162 rapid test και προέκυψε 1 θετικά (0,62%). Αφορά σε άνδρα 17 ετών.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Αμπελοκήπων

Πραγματοποιήθηκαν 260 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (2,31%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 32 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Βόλβης, Αρεθούσα

Πραγματοποιήθηκαν 138 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (2,89%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 49 έτη.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Αγρίνιο

Πραγματοποιήθηκαν 52 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Δήμος Αμφιλοχίας

Πραγματοποιήθηκαν 143 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (3,49%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 34 έτη.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Μεσολόγγι

Πραγματοποιήθηκαν 91 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (3,29%). Αφορούν σε 3 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 47 έτη.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Δήμος Ναυπάκτου

Πραγματοποιήθηκαν 134 rapid test και προέκυψαν 9 θετικά (6,72%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 46 έτη.

ΠΕ Αργολίδας: Χωριό Ανύφι

Πραγματοποιήθηκαν 159 rapid test και προέκυψαν 10 θετικά (6,29%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 6 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 35 έτη.

ΠΕ Αρκαδίας: Πλατεία Πέτρινου, Τρίπολη

Πραγματοποιήθηκαν 207 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αρκαδίας: Λεωνίδειο

Πραγματοποιήθηκαν 91 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αργολίδας: Τύρος

Πραγματοποιήθηκαν 149 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Άρτας: Δημαρχείο Άρτας

Πραγματοποιήθηκαν 153 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Άρτας: Δημαρχείο Καλεντίνης

Πραγματοποιήθηκαν 29 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αχαΐας: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πατρών

Πραγματοποιήθηκαν 138 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (5,07%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 37 έτη.

ΠΕ Δράμας: Κοινότητα Αγίου Αθανασίου

Πραγματοποιήθηκαν 47 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (2,13%). Αφορά σε γυναίκα 63 ετών.

ΠΕ Δράμας: Κοινότητα Καλού Αγρού

Πραγματοποιήθηκαν 34 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Εύβοιας: Ιστιαία

Πραγματοποιήθηκαν 48 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ζακύνθου: Κρυονέρι

Πραγματοποιήθηκαν 22 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ηλείας: Κυλλήνη

Πραγματοποιήθηκαν 119 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ημαθίας: Κοινότητα Τρικάλων

Πραγματοποιήθηκαν 49 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ημαθίας: Δήμος Αλεξάνδρειας

Πραγματοποιήθηκαν 30 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ικαρίας: Γιαλισκάρι

Πραγματοποιήθηκαν 13 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καβάλας: Παλιό Καβάλας

Πραγματοποιήθηκαν 135 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (2,22%). Αφορούν σε 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 33 έτη.

ΠΕ Καρδίτσας: Δήμος Καρδίτσας

Πραγματοποιήθηκαν 180 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,11%). Αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 45 έτη.

ΠΕ Καστοριάς: Καστοριά

Πραγματοποιήθηκαν 71 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,41%). Αφορά σε γυναίκα 63 ετών.

ΠΕ Κέρκυρας: Κοινότητα Σκρίπερου

Πραγματοποιήθηκαν 164 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Κέρκυρας: Ιατροχειρουργική Εταιρεία Κέρκυρας

Πραγματοποιήθηκαν 65 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Κεφαλληνίας: Δήμος Ιθάκης

Πραγματοποιήθηκαν 150 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Κοζάνης: Γαλάτεια Πτολεμαΐδας

Πραγματοποιήθηκαν 153 rapid test και προέκυψαν 8 θετικά (5,22%). Αφορούν σε 6 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 20 έτη.

ΠΕ Κορινθίας: Άγιοι Θεόδωροι

Πραγματοποιήθηκαν 163 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (1,84%). Αφορούν σε 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 41 έτη.

ΠΕ Κω: Κοινότητα Πυλίου

Πραγματοποιήθηκαν 210 rapid test και προέκυψε 1 θετικά (0,48%). Αφορά σε άνδρα 54 ετών.

ΠΕ Λάρισας: Κεντρική Πλατεία Λάρισας

Πραγματοποιήθηκαν 300 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (1,67%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 26 έτη.

ΠΕ Λάρισας: Πλατεία Αγίου Αντωνίου

Πραγματοποιήθηκαν 184 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (3,26%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 22 έτη.

ΠΕ Λάρισας: Σκεπαστή Αγορά Νεάπολης

Πραγματοποιήθηκαν 351 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (1,14%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 48 έτη.

ΠΕ Λάρισας: Φάρσαλα

Πραγματοποιήθηκαν 230 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λευκάδας: Λευκάδα

Πραγματοποιήθηκαν 93 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λήμνου: Πλατεία Μύρινας

Πραγματοποιήθηκαν 63 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Μαγνησίας: Εκθεσιακό Κέντρο Βόλου

Πραγματοποιήθηκαν 244 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (1,23%). Αφορούν σε 2 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 23 έτη.

ΠΕ Μεσσηνίας: Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Πραγματοποιήθηκαν 149 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,67%). Αφορά σε γυναίκα 41 ετών.

ΠΕ Μεσσηνίας: Καρδαμύλη

Πραγματοποιήθηκαν 130 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ξάνθης: Πλατεία Ξάνθης

Πραγματοποιήθηκαν 144 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (2,08%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 55 έτη.

ΠΕ Πάρου: Μαρπήσσα

Πραγματοποιήθηκαν 11 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πέλλας: Νομαρχία Έδεσσας

Πραγματοποιήθηκαν 109 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (3,67%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 50 έτη.

ΠΕ Πιερίας: Λιτόχωρο

Πραγματοποιήθηκαν 35 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πιερίας: Ανδρομάχη

Πραγματοποιήθηκαν 106 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,94%). Αφορά σε γυναίκα 67 ετών.

ΠΕ Ροδόπης: Πλατεία Κομοτηνής

Πραγματοποιήθηκαν 78 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ρόδου: Πολιτιστικό Κέντρο Εμπονας

Πραγματοποιήθηκαν 112 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ρόδου: Ρόδος

Πραγματοποιήθηκαν 193 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,03%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 29 έτη.

ΠΕ Σερρών: Βεργή

Πραγματοποιήθηκαν 80 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Σερρών: Χωριό Τριανταφυλλιά

Πραγματοποιήθηκαν 48 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Σερρών: Εθνικό Στάδιο Σερρών

Πραγματοποιήθηκαν 138 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Φθιώτιδας: Λαϊκή Αγορά Λαμίας

Πραγματοποιήθηκαν 80 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (3,75%). Αφορούν σε 2 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 57 έτη.

ΠΕ Φθιώτιδας: Μαρτίνο

Πραγματοποιήθηκαν 248 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,40%). Αφορά σε γυναίκα 52 ετών.

ΠΕ Φλώρινας: Νεοχωράκι

Πραγματοποιήθηκαν 32 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Φωκίδας: Άμφισσα

Πραγματοποιήθηκαν 11 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Χαλκιδικής: Ουρανούπολη-Ιερισσός

Πραγματοποιήθηκαν 134 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (2,38%). Αφορούν σε 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 49 έτη.

ΠΕ Χίου: Πλατεία Βουνακίου

Πραγματοποιήθηκαν 168 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.