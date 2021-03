Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Γκάγκα στον ΑΝΤ1: Μειώθηκε ο μέσος όρος ηλικίας των διασωληνωμένων (βίντεο)

Έκκληση της Διευθύντριας της Πνευμονολογικής Κλινικής του “Σωτηρία” για την τήρηση των μέτρων προστασίας.

Την ανάγκη αυστηρής τήρησης των μέτρων κατά της διασποράς του κορονοϊού, επανέλαβε η Διευθύντρια της Πνευμονολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου “Η Σωτηρία”, Μίνα Γκάγκα, υπογραμμίζοντας πως έχει μειωθεί ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ.

Όπως είπε στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει, ο μέσος όρος ηλικίας των διασωληνωμένων έχει διαμορφωθεί στα 65 έτη για τις γυναίκες και στα 67 έτη για τους άνδρες, ενώ επεσήμανε ότι υπάρχουν και ασθενείς κάτω των 40 ετών που έχουν διασωληνωθεί.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για το άνοιγμα ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων, τόνισε πως «η λύση πρέπει να έρθει από εμάς, οφείλουμε να τηρούμε τα μέτρα» και απηύθυνε έκκληση στους πολίτες, τώρα που προχωράει ο εμβολιασμός, να επιδείξουν μεγάλη προσοχή.

«Είναι σημαντικό να βγαίνουμε από το σπίτι μόνο για συγκεκριμένους λόγους», είπε και «να μην μαζευόμαστε στα πάρκα με τις μάσκες κάτω από το πηγούνι».

