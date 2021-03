Πολιτική

Πελώνη: Κωδικός 6 μόνο με τα πόδια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε «βλέπει» ομαλοποίηση και πότε άνοιγμα της αγοράς η κυβερνητική εκπρόσωπος.

Στις αλλαγές που «έρχονται» στις μετακινήσεις αναφέρθηκε η κυβερνητική εκπρόσωπος, σε συνέντευξή της ,στο ΣΚΑΪ.

Όπως είπε η Αριστοτελία Πελώνη, μια πρόταση που είναι στο τραπέζι είναι το 6 να γίνεται με τα πόδια και όχι με το αυτοκίνητο γιατί γίνεται σε πολλές περιπτώσεις κατάχρηση.

Τόνισε πως, το επιδημιολογικό φορτίο είναι υψηλό οπότε το lockdown πάει προς τα μέσα Μαρτίου και πως αναμένονται οι εισηγήσεις των ειδικών που συνεδριάζουν εκτάκτως σήμερα στις 11:00 για τις αλλαγές στα ωράρια και τις απαγορεύσεις των μετακινήσεων.

Επανάλαβε ότι προτεραιότητα παραμένουν το άνοιγμα του λιανεμπορίου και των σχολείων και αναφερόμενη στην πορεία του εμβολισμού εξέφρασε την πεποίθηση ότι, η κατάσταση θα είναι καλύτερη από τον Απρίλιο.

«Πρέπει σταδιακά να επαναλειτουργήσει η οικονομία από τον Απρίλιο και μετά», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ιδιαίτερη έκκληση έκανε και για αύριο, Τσικνοπέμπτη, ζητώντας να παραμείνουμε με την κοντινή «κοινωνική μας φούσκα».

Ερωτηθείσα για τις πορείες που πραγματοποιούνται αυτές τις μέρες, τις χαρακτήρισε «ανεύθυνες», ενώ ιδιαίτερα για την υπόθεση Κουφοντίνα, δήλωσε πως δεν τον αναγκάζει η κυβέρνηση να συνεχίσει την απεργία πείνας και μπορεί να χρησιμοποιήσει ένδικα μέσα.

Ιδιαίτερα δε για τις δηλώσεις του Θοδωρή Δρίτσα ότι «κανείς δεν έχει τρομοκρατηθεί από τη 17 Νοέμβρη» ανέφερε πως είναι αδιανόητες και προσβλητικές και με την σιωπή του ο κ. Τσίπρας είναι σαν να το αποδέχεται.