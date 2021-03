Κοινωνία

Κινηματογραφική διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο (βίντεο-ντοκουμέντο)

Οι δράστες “ξήλωσαν” το στόρι ασφαλείας και εισέβαλαν στο κατάστημα, από όπου άρπαξαν κοσμήματα.

Σκηνές από κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν νωρίς το πρωί, σε κοσμηματοπωλείο που βρίσκεται στο κέντρο του Ωραιοκάστρου, στη Θεσσαλονίκη.

Οι δράστες της διάρρηξης, που σημειώθηκε γύρω στις 05:00, βρήκαν έναν διαφορετικό τρόπο προκειμένου να εισέλθουν στο εσωτερικό του καταστήματος.

Συγκεκριμένα, με τη βοήθεια Ι.Χ. τράβηξαν το στόρι ασφαλείας που βρισκόταν στην είσοδο του κοσμηματοπωλείου και αφαίρεσαν κοσμήματα.

Ακόμα δεν μπορεί να προσδιοριστεί η συνολική αξία των κοσμημάτων που εκλάπησαν, ενώ οι δράστες αναζητούνται από τις Αστυνομικές Αρχές.

Πηγή: thestival.gr