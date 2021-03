Υγεία - Περιβάλλον

Παγώνη στο “Πρωινό”: Σκληρό lockdown μέχρι 15 Μαρτίου

Τι είπε για τους εμβολιασμούς και την ανοσία και πως θα κάνουμε φέτος Πάσχα.

Για τα αυξημένα κρούσματα κορονοϊού των τελευταίων ημέρων αλλά και για τους εμβολιασμούς μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό» η πρόεδρος της ΕΙΝΑ Ματίνα Παγώνη.

Όπως είπε «για να πούμε ότι έχουμε σχετική ανοσία, πρέπει να εμβολιαστεί το 50% με 60% του πληθυσμού» και πρόσθεσε ότι «στόχος είναι μέχρι τέλος Ιουνίου να έχουμε σχετική ανοσία».

Σημείωσε ακόμα ότι «με το μονοδοσικό εμβόλιο Johnson & Johnson τα πράγμα θα είναι πολύ καλύτερα και θα προχωρήσουν οι εμβολιασμοί». Στην Ελλάδα, όπως είπε, το περιμένουμε σε περίπου 20 ημέρες

Για το εμβόλιο της Pfizer είπε πήρε την έγκριση και θα ξεκινήσουν να εμβολιάζονται και οι άνω των 65 ετών.

Λόγω της κατάστασης όπως είπε «ξεχνάμε το Πάσχα και θα ψήσουμε το αρνάκι στις ταράτσες και στα μπαλκόνια μας», και αναφερόμενη στα αυξημένα κρούσματα τόνισε ότι «μέχρι σήμερα δεν είχαμε Lockdown, ήταν τυπικό».

«Αν αλλάξει ο τρόπος των sms και μερικοί δεν το εκμεταλλεύονται τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα», χαρακτηρίζοντας λάθος την απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 18.00 τα Σαββατοκύριακα.

Είπε ακόμα ότι χρειάζεται μέχρι 15 Μάρτη σκληρό lockdown «αλλά πρέπει όλοι να προσέξουμε, ειδικά στα μέσα μαζικής μεταφοράς».

Τέλος, τόνισε ότι η κατάσταση στα νοσοκομεία είναι δύσκολη, ωστόσο τόνισε ότι δεν χρειάζεται πανικός , χρειάζεται ψυχραιμία.