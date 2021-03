Κοινωνία

Μακρή: παράταση του σχολικού έτους μέσα στο καλοκαίρι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η υφυπουργός Παιδείας για την παράταση του σχολικού έτους και το άνοιγμα των σχολείων.

Η παράταση του σχολικού έτους είναι ένα σενάριο που εξετάζεται, δεν έχουμε αποφασίσει γιατί δεν ξέρουμε ακόμη πότε θα ανοίξουν τα σχολεία δήλωσε στο ΘΕΜΑ 104,6 η υφυπουργός Παιδείας Ζέτα Μακρή. Διευκρίνισε ότι πρόκειται για παράταση μέσα στο καλοκαίρι και όχι στις διακοπές του Πάσχα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει το υπουργείο η ύλη έχει καλυφθεί με την τηλεκπαίδευση, πρόσθεσε η κ. Μακρή. Επισήμανε ωστόσο ότι "δεν παραγνωρίζουμε ότι οι δια ζώσης εκπαίδευση έχει και άλλες αρετές, όπως η επαφή με σχολική κοινότητα".

Για την πρόταση της ΟΛΜΕ να μην πραγματοποιηθούν οι προαγωγικές εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια, απάντησε ότι θα κριθεί και από το χρόνο που θα ανοίξουν τα σχολεία. Συζητείται μόνο η παράταση του έτους και όλα τα άλλα είναι σενάρια.

Τόνισε ακόμα ότι προτεραιότητα είναι η τρίτη λυκείου, να γίνουν κανονικά οι εξετάσεις επισημαίνοντας ότι έχει γίνει μείωση της ύλης.