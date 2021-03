Οικονομία

Ξενογιαννακοπούλου: Η κυβέρνηση εκμεταλλεύεται την πανδημία για την απορρύθμιση της αγοράς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επίθεση στην κυβέρνηση εξεπέλυσε η τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων του ΣΥΡΙΖΑ.

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε η τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων του ΣΥΡΙΖΑ, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, με αφορμή τα εργασιακά και την πανδημία, θέτων σειρά ερωτημάτων και καλώντας την να αναλάβει μέτρα για την προστασία των εργαζομένων.

Η ανακοίνωση της Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου:

“Η κυβέρνηση της Ν.Δ. αμήχανη και σε πανικό μπροστά στη νέα έξαρση της πανδημίας, αντί να κάνει την αυτοκριτική της και να αναλάβει τις ευθύνες της, συνεχίζει να μεταθέτει την ευθύνη στους πολίτες και να μην λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προστασίας των εργαζομένων.

Καλούμε την κυβέρνηση να απαντήσει:

Γιατί μετά από ένα χρόνο πανδημίας δεν έχει στηρίξει και ενισχύσει το ΣΕΠΕ που η ίδια υποβάθμισε μετά τις εκλογές;

Γιατί δεν πραγματοποιούνται οι απαραίτητοι συστηματικοί έλεγχοι και μαζικά τεστ στους χώρους εργασίας;

Γιατί συνεχίζεται ο συνωστισμός στα μέσα μαζικής μεταφοράς που καθημερινά χρησιμοποιούν χιλιάδες εργαζόμενοι για να πάνε στη δουλειά τους;

Γιατί δεν έχει αναγνωρίσει ακόμη τον Covid-19 ως επαγγελματική ασθένεια;

Γιατί επιμένει στην εξωφρενική τιμωρητική ρύθμιση που επιβάλλει στους εργαζόμενους που τίθενται σε καραντίνα να δουλεύουν όταν επιστρέψουν στη δουλειά τους απλήρωτες υπερωρίες;

Γιατί, ενώ το 50% των εργαζομένων είναι επί μήνες σε υποχρεωτική τηλεργασία, δεν έχει ακόμη θεσπίσει πλαίσιο ρύθμισης και κανόνες για την τηλεργασία;

Η κυβέρνηση της Ν.Δ. αντί να δώσει απαντήσεις σε αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα και να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την επιβολή κανόνων, την πρόληψη και τους ελέγχους στους χώρους εργασίας, εκμεταλλεύεται την πανδημία για την απορρύθμιση της αγοράς εργασίας και την υπονόμευση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.”