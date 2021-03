Life

“Παρουσιάστε!”: Η άσκηση, η επιδημία και το... αυστηρό lockdown (εικόνες)

Ρεσιτάλ γέλιου στα δυο νέα επεισόδια της κωμικής σειράς του ΑΝΤ1.

Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, οπλίτες και πολιτικό προσωπικό, μαζί με την «μικρή κοινωνία» στις Αρκουδιές, δίνουν για ακόμη δύο επεισόδια τον καλύτερο τους εαυτό για να χαρίσουν στιγμές γέλιου στους τηλεθεατές του ΑΝΤ1, όπως κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00.

Δευτέρα 8 Μαρτίου - Επεισόδιο 39

Το στρατόπεδο δέχεται πρόσκληση να συμμετάσχει σε μια ελίτ διακλαδική άσκηση ειδικών δυνάμεων με την ονομασία ARMYTHON. Όλοι πρέπει να προετοιμάσουν ψυχή και σώμα για 10 μέρες «επιβίωσης». Αλλά οι φαντάροι του τάγματος υποστήριξης δεν είναι φτιαγμένοι για τη σκληρή ζωή και ψάχνουν τρόπο να αποφύγουν τις προετοιμασίες. Ο Φίλης δέχεται επίσκεψη απ' τη Βαρβάρα, την πρώην φιλενάδα του και μητέρα του πιτσιρικά-θαμώνα του μαγαζιού. Κι εκτός από κήρυγμα για το πώς ο Φίλης συμπεριφέρεται στο παιδί της, η Βαρβάρα του επιφυλάσσει μια έκπληξη που φέρνει τα πάνω κάτω στη ζωή του… Πίσω στο στρατόπεδο, ο Δαλέκας εμφανίζει συμπτώματα ιλαράς και ο Σκορδάς βάζει μπρος σχέδιο περιορισμού ενδεχόμενης «επιδημίας». Ο Γούλας όμως είναι βέβαιος ότι ο Δαλέκας απλά το παίζει άρρωστος για να λουφάρει. Αλλά όταν και δεύτερος φαντάρος εμφανίσει συμπτώματα, ο Σκορδάς παίρνει την κατάσταση στα χέρια του και φτάνει στην ύστατη λύση για να σώσει το στρατόπεδο απ' την ιλαρά...

Τρίτη 9 Μαρτίου - Επεισόδιο 40

Το στρατόπεδο βρίσκεται σε κατάσταση αυστηρού lockdown! Φοβούμενος μην εξαπλωθεί η ιλαρά, ο Σκορδάς έχει κλειδώσει τους πάντες σε διαφορετικούς χώρους του στρατοπέδου. Όσο όμως εκείνος προσπαθεί να κρύψει την κατάσταση απ' τον Ταξίαρχο, ο Γούλας καλλιεργεί θεωρίες συνωμοσίας, βέβαιος ότι η «επιδημία» είναι κόλπο του Σκορδά για να σαμποταριστεί η συμμετοχή του στρατοπέδου στο «ARMYTHON». Σε άλλο μέτωπο, ο Φίλης προσπαθεί να έρθει κοντά με τον γιο του. Το «bonding» όμως δεν πάει και τόσο καλά και ο Φίλης θα πρέπει να αναλογιστεί εάν θέλει πραγματικά να γίνει πατέρας. Πίσω στο στρατόπεδο, οι γκρίνιες και οι παράνοιες για την καραντίνα παίρνουν φόρα και η κατάσταση γίνεται έκρυθμη. Και όσο ο Γούλας προσπαθεί να το σκάσει για να ενημερώσει τον Ταξίαρχο για την «πλεκτάνη» του Σκορδά, νέα «κρούσματα» ιλαράς φέρνουν τον απόλυτο πανικό!

Στον ρόλο της Βαρβάρας η Μαρία Διακοπαναγιώτου

#Parousiaste

